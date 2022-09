Analyse zum Investorentag – Emmi versucht, die Anleger aufzumuntern Mehr Dividende, mehr Aktionärswert, neuer Finanzchef: Der Milchverarbeiter verteilt verschiedene Zückerchen. Doch die Investoren greifen nur zögerlich zu. Ivo Ruch

Bei Emmi steigen die Kosten in den Himmel. Bild: KEYSTONE/Urs Flueeler

Emmi ist an der Börse ungewöhnlich stark unter Druck gekommen. Die hohen Kosten für Rohmaterialien, Logistik oder Energie haben die eigenen Ertragsziele zunichtegemacht, und weil noch kein Ende der Inflation in Sicht ist, haben die Aktien seit Jahresanfang fast ein Drittel an Wert eingebüsst.