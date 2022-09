Ersteinschätzung von Ivo Ruch um 8.45 Uhr

Der Milchverarbeiter ist an der Börse ungewöhnlich stark unter Druck gekommen. Die hohen Kosten für Rohmaterialien, Logistik oder Energie haben die eigenen Ertragsziele zunichtegemacht, und weil noch kein Ende der Inflation in Sicht ist, bleiben die Investoren an der Seitenlinie. Nun kommt ein Zückerchen in Form eines konkreten Ausschüttungsziels und einer höheren Kapitalrendite.