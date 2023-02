Ems-Chemie blickt auf ein schwieriges Geschäftsjahr 2022 zurück. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Ersteinschätzung von Christian Braun um 6.45 Uhr

Die Grundzüge des heute veröffentlichten Resultats für das Geschäftsjahr 2022 von Ems-Chemie sind seit der Gewinnwarnung und der Prognoseanpassung vom 23. November bekannt: Ein leicht höherer Umsatz und ein leicht geringerer Betriebsgewinn (Ebit), hiess es damals. Weil 2021 unter anderem in Umsatz und Ebit Rekordwerte gebracht hatte, sind auch die nun gezeigten Zahlen angesichts der vielfältigen Herausforderungen höchst ansehnlich. Sie decken sich mehr oder weniger mit den Erwartungen von Analysten. Zur doch recht stattlichen Umsatzsteigerung dürfte namentlich die konsequente Weitergabe der Kosteninflation beigetragen haben. Der Druck auf die Margen fiel dennoch etwas grösser aus als erwartet, auch wenn diese mit 27,6% (Vj. 30,9) auf Stufe Ebitda und 25,0% (28,4) auf Stufe Ebit immer noch sehr hoch und dementsprechend ausgesprochen wertschaffend sind. Mit den erreichten Margen konnte das Niveau des ersten Halbjahres gehalten werden – ein Hinweis auf gewisse Entlastungen in den Kosten auf das Jahresende hin. Generell fiel das vierte Quartal nicht so schlimm aus, wie aus der Begründung der Gewinnwarnung hätte vermutet werden können. Der Umsatz jedenfalls liegt mit 571 Mio. Fr. leicht über Vorjahr (563 Mio.). Dass die Dividende angesichts eines niedrigeren betrieblichen Cashflows und eines verminderten, wenn auch nur vom Vorjahreswert übertroffenen Gewinns, leicht gesenkt wird, ist nachvollziehbar. Vorgeschlagen sind 20 (Vj. 21) Fr., aufgeteilt in 15.75 (16.50) Fr. ordentliche Dividende und 4.25 (4.50) Fr. ausserordentliche. In Anbetracht der hohen Liquidität und einer schuldenfreien Bilanz hatte FuW, wie viele Analysten auch, allerdings eine unveränderte Ausschüttung erwartet. Im Ausblick auf das laufende Jahr bleibt das Management vorsichtig. Gesamtwirtschaftlich dürfte insbesondere das erste Halbjahr noch „sehr verhalten ausfallen“, heisst es. Für das eigene Geschäft herrscht dank der erfolgreichen Strategie mit Fokus auf Spezialitäten und entsprechend profitablem Neugeschäft mehr Zuversicht. Auf der Prognose eines Umsatzes und eines Ebit „ganz leicht über Vorjahr“ lässt sich jedenfalls aufbauen. Der Gesamteindruck ist leicht positiv. Heute Nachmittag bringt FuW noch mehr zum Thema.