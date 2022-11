Für das Gesamtjahr 2022 erwartet Ems im Vergleich zu den Höchstwerten des Vorjahres noch einen leicht höheren Nettoumsatz und ein leicht tieferes Betriebsergebnis (Ebit). Bild: Eddy Risch/Keystone

Einschätzung von Christian Braun um 9 Uhr

Ems-Chemie senkt den Jahresausblick. Waren bislang ein Umsatz und ein Betriebsgewinn (Ebit) leicht über Vorjahr erwartet worden, wird neu mit einem Ebit leicht unter Vorjahr gerechnet. Selten ist ein Jahr von derart vielen Unwägbarkeiten und so grosser Unsicherheit geprägt gewesen. Ems hat dabei nichts beschönigt und mehrfach auf das schwierige Marktumfeld hingewiesen. Offenbar ist die Verschlechterung nun aber ausgeprägter als angenommen. Der Katalog an Belastungen ist lang: die Lage in China, die hohen Energiepreise in Europa, die hartnäckige Inflation, steigende Zinsen. Für Ems heisst das: «Die Kunden leiden weltweit unter mangelnder Nachfrage, steigenden Kosten und eingeschränkteren Finanzierungsmöglichkeiten.» Das wirke sich nachteilig auf die Bestellungen aus, das Auftragsvolumen im vierten Quartal werde beeinträchtigt. Aus Anlegersicht entscheidend ist dabei, dass es sich nicht um ein Ems-spezifisches Problem handelt. Die Sache ist in einem grösseren Kontext ernst zu nehmen. Es ist von weiteren Gewinnwarnungen aus der Unternehmenswelt auszugehen. Mit Blick auf Ems ist interessant, dass nur das Ebit-Ziel, nicht aber das Umsatzziel gesenkt wird. Um dieses zu schaffen, reicht es also noch. So heisst es denn auch: «Zahlreiche Neugeschäfte konnten erfolgreich realisiert werden.» Im Ebit dürften die Belastungen somit vor allem von der Aufwandseite kommen. Doch auch die Umsatzentwicklung wird mit dem sinkenden Bestellungseingang nachlassen. Und das wird per 31. Dezember nicht beendet sein. FuW senkt deshalb auch die Schätzung für 2023. Die Empfehlung für die Aktien bleibt auf «Halten».