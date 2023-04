Analyse zum Quartalsumsatz – Ems-Chemie nimmt Jahresziel zurück Einer ansprechenden Leistung im ersten Quartal stehen getrübte wirtschaftliche Aussichten gegenüber. Christian Braun

Mehr als die Hälfte der Gesamtproduktion von Ems-Chemie findet in der Schweiz am Hauptstandort Domat/Ems statt. Bild: ZVG/Ems-Chemie

Schwächere weltwirtschaftliche Entwicklung, Zurückhaltung bei Unternehmen und Konsumenten in Europa, schleppende Erholung in China: Ems-Chemie skizziert in der Umsatzmeldung zum ersten Quartal ein recht trübes Marktumfeld und geht auch für das Gesamtjahr von einer schlechteren weltwirtschaftlichen Entwicklung aus.