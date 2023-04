Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen senkt Ems die Ziele für das laufende Jahr. Bild: ZVG/Ems-Chemie

Ersteinschätzung von Christian Braun um 7 Uhr

Gestern haben die Aktien von Ems-Chemie auffallend hohe 3,5% eingebüsst. Heute fühlen sich die Verkäufer bestätigt. Die Umsatzzahlen des Anbieters von Spezialitäten im Bereich der Hochleistungspolymere entsprechen zwar einigermassen den Erwartungen. Doch wegen des mauen Marktumfelds, und weil in der weltwirtschaftlichen Entwicklung keine Besserung erwartet wird, sieht sich die Geschäftsleitung gezwungen, den Jahresausblick leicht nach unten zu revidieren. Der Glaube, Umsatz und Betriebsgewinn leicht über das Vorjahresniveau heben zu können, ist bereits geschwunden. Nun werden Werte leicht darunter erwartet. Ems skizziert ein recht trübes Bild des Umfelds und der Erwartungen dazu. Doch wie immer glaubt die Gruppe an sich – und leistet weiter Beachtliches. Der gemeldete Umsatz ist gemessen an den Umständen und in Anbetracht einer recht stattlichen Vergleichsbasis ganz ordentlich – währungsbereinigt liegt er immerhin leicht über Vorjahr. Zudem wird darauf verwiesen, dass es trotz des starken negativen Währungseinflusses gelungen sei, die hohe Ergebnismarge zu halten. Das ist klar positiv. «Für die Zukunft ist Ems zuversichtlich», heisst es kämpferisch. Davon ist auszugehen, auch wenn der Weg zwischendurch mal schwieriger wird. Die FuW-Schätzung wird auf eine leichte Senkung hin überprüft.