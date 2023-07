Analyse der Halbjahreszahlen – Ems-Chemie senkt Ausblick erneut Der Spezialist für Hochleistungspolymere kann sich den widrigen Marktbedingungen nicht entziehen, hält sich aber beachtlich. Christian Braun

CEO und Grossaktionärin Magdalena Martullo erkennt in der Elektromobilität vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, unter anderem im Thermomanagement. Bild: ZVG/Ems-Chemie

«Der Markt ist wirklich nicht gut.» Der Satz, den CEO Magdalena Martullo an der Halbjahreskonferenz von Ems-Chemie gesprochen hat, sagt an sich alles. Chemieunternehmen, die im bisherigen Jahresverlauf noch keine Gewinnwarnung ausgesprochen haben, werden allmählich rar. Erst am Mittwochabend hat BASF mit einer Prognosesenkung aufgewartet, am Montag war es Evonik gewesen, am Freitag davor Clariant. Und nun Ems-Chemie – bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr.