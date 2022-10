Für die nächsten Monate rechnet Ems-Chemie mit einer weiteren Abschwächung der Weltkonjunktur. Bild: ZVG/Ems-Chemie

Ersteinschätzung von Christian Braun um 8 Uhr

Gemäss den heute Morgen präsentierten Umsatzzahlen für die ersten neun Monate hat sich Ems-Chemie im anhaltend widrigen Marktumfeld einmal mehr gut geschlagen. Die gemeldeten 1871 Mio. Fr. entsprechen etwa der AWP-Konsensschätzung. Vor allem aber – und das kann man nicht genug betonen – befindet sich der Spezialist für Hochleistungspolymere auf Rekordkurs. Die gemeldeten Einnahmen und die Bestätigung des Jahresausblicks mit einem Umsatz und einem Betriebsgewinn (Ebit) «leicht über Vorjahr» lassen dies recht wahrscheinlich erscheinen. Anders als im Fall des Ebit stammt die bisherige Bestmarke im Umsatz zwar nicht aus dem Vorjahr. Die 2318 Mio. Fr. von 2018 liegen aber nicht viel über den 2254 Mio. Fr. des vergangenen Jahres, sodass die Chancen intakt sind, auch diesen Wert zu übertreffen. Zur bisherigen Umsatzentwicklung selbst sagt das Unternehmen nicht viel. Weder wird ausgeführt, in welchen Kundensegmenten mehr erwirtschaftet wurde, noch, wie sich die Steigerung um 10,7%, in lokalen Währungen 13,5%, zusammensetzt. Der grössere Teil dürfte jedoch von Preiserhöhungen herrühren. Ems verweist aber auch auf «erfolgreiche Neugeschäfte mit innovativen Spezialitäten». Sie sind generell ein wesentlicher Erfolgsfaktor, weshalb die laufenden Entwicklungs- und Ausbauprojekte «erst recht» vorangetrieben werden. Doch nicht nur dank Innovationen gewinnt die Gruppe Marktanteile, dank ihrer Lieferfähigkeit erreicht sie auch neue Kunden. Für den Rest des Jahres geht sie von anhaltend grossen Herausforderungen aus. Die Weltkonjunktur werde sich weiter abschwächen, die Risiken seien gross. Geschäftliche Chancen werden jedoch wie gewohnt konsequent genutzt. Dafür ist Ems in jeder Beziehung gut gerüstet, wie die Bestätigung der Jahresziele beweist. Am Nachmittag folgt eine Analyse.