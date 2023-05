In der Makroökonomik geht es um gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge. Es interessiert, wie auf Güter-, Arbeits-, Kapital- und Finanzmärkten Angebot und Nachfrage, Überschuss und Knappheit zustande kommen. Im Zentrum stehen das Niveau und dessen Veränderung bei Produktion und Konsum, Preisen, Löhnen, Zinsen und Renditen. Fundamentale Grundannahme makroökonomischer Analysen ist es, dass sich in einer Gesellschaft sehr viele Menschen in sehr vielen Dingen sehr ähnlich sind. Die meisten Personen würden sich nur geringfügig voneinander unterscheiden. Deshalb sei ein gesamtwirtschaftlicher Durchschnitt ein guter Massstab für die Lebenswirklichkeit der Massen.

Entsprechend könne der «Durchschnittsschweizer» der Makroökonomik als typologische Referenzgrösse dienen. Dessen Biografie, Lebensform und Verhaltensweise würden einen Normalfall definieren, der für einen Grossteil der Bevölkerung charakteristisch sei und für die meisten nicht allzu weit von der alltäglichen Realität liege. Orientiere sich die Wirtschaftspolitik am typischen Schweizer, mache sie vieles richtig und wenig falsch.

In der Eidgenossenschaft war ein für alle zutreffender Durchschnitt immer schon problematischer zu berechnen und bewerten als in den Nachbarländern. Vier Landessprachen, drei grosse Kulturkreise, zwei ähnlich starke Konfessionen und vor allem eine Bevölkerung, die sich selbst als «Souverän» verstehend und dem Subsidiaritätsprinzip des Föderalismus folgend, zuallererst als Gemeinde- und Kantonsangehörige und erst danach als Schweizer versteht, zeugen für ein Ausmass der Diversität, wie es andernorts kaum zu finden ist.

Bevölkerung wird gleichzeitig grauer und bunter

Aber der Wille, unter Achtung der Vielfalt in Einheit zu leben, war in der Präambel der Bundesverfassung nicht nur als abstrakte Absicht formuliert. Er wurde in der Eidgenossenschaft konkret in der Praxis gelebt. Mit etwas Pragmatismus und reichlich Kompromissbereitschaft gelang es ganz ordentlich, Mass und Mitte zu finden und unterschiedliche Interessen in einem breit getragenen Konsens unter einem gemeinsamen Nenner zu verfolgen. Der rasante Aufstieg vom Armenhaus (beim Übergang vom Staatenbund zum Bundesstaat 1848) zu einem der wohlhabendsten Länder mit einem im weltweiten Vergleich heutzutage beachtlich hohen Wohlstand einer breiten Mittelschicht, zeugt vom guten Gelingen.

«Es entsteht eine Eigendynamik des Zerfalls: Weil alle vieles von Staat und Politik verlangen, müssen Steuern erhöht werden. Das schmälert Leistungsanreize.»

Aber in den vergangenen Jahrzehnten hat die Diversität enorm zugenommen. Dafür war die Zuwanderung wesentlich verantwortlich. Wenn mittlerweile rund ein Drittel (2 672 000 Personen) der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz im Ausland geboren wurde und fast 40% der über 15-Jährigen einen Migrationshintergrund ausweisen, wird das Spektrum der Verhaltensweisen zwangsläufig breiter. Auch die demografische Alterung und der damit einhergehende gesellschaftliche Wandel spielen eine Rolle. Denn es ist paradox: Die Bevölkerung wird nämlich gleichermassen grauer und bunter.

Sie wird grauer, weil mehr und mehr weisshaarige Ältere länger und gesünder denn je leben werden. So ist das Medianalter der Bevölkerung (das so errechnet und bestimmt wird, dass genau die eine Hälfte der Bevölkerung gerade jünger und die andere Hälfte gerade älter ist) bereits von 32 Jahren (1970) auf 43 Jahre (heute) angestiegen, und es wird weiter auf über 45 Jahre (2050) nach oben gehen. Dass demzufolge künftig eher Pflegeheime anstatt Kindergärten gebaut oder die Renten und nicht die Bildungsausgaben erhöht werden, dürfte nicht weiter verwundern.

Ohne das Typische gibt es keine Makroökonomik

Gleichzeitig wird die Bevölkerung bunter, weil die Spanne zwischen Jungen und ganz Alten, Gesunden und Gebrechlichen, Gebildeten und Unqualifizierten, Familien mit und ohne Kinder, Stadt- und Landbevölkerung mit oder ohne Migrationshintergrund in den letzten Jahrzehnten zunehmend auseinander geht. Heute gibt es frühe und späte Stadien von Kindheit, Jugend und Erwachsensein, Vorruhestand und Seniorendasein. Die Grenzen zwischen den Generationen verwischen sich. Noch nie haben sich Mütter und Töchter, Väter und Söhne so wenig unterschieden. Noch nie wurden Jugendliche so spät erwachsen, so spät Eltern und bleiben junge Alte so lange agil und mobil wie heute. Entsprechend werden die Verhaltensweisen vielfältiger als jemals zuvor. Dadurch aber lassen sich Einzelfälle immer weniger zu Normalfällen standardisieren, die für die Masse der Bevölkerung massgebend sind. Wer oder was als typischer Schweizer bezeichnet wird, hat kaum mehr etwas mit einer für weite Teile der Gesellschaft zutreffenden Typologie zu tun.

Das Typische ist jedoch Voraussetzung für die Makroökonomik, die sich als wissenschaftliche Grundlage einer ökonomisch sinnvollen Wirtschaftspolitik versteht. Wenn der gesamtwirtschaftliche Durchschnitt zu einer rein statistischen Berechnung ohne Relevanz für die Masse degeneriert, fehlt einer Ableitung makroökonomischer Gesetzmässigkeiten aus individuellem Verhalten einzelner Menschen die Rechtfertigung. Der Durchschnittsschweizer, der in der Makroökonomik als repräsentative Kunstfigur stellvertretend für die Bevölkerung, den Konsumenten, den Sparer, den Unternehmer, den Investor oder Arbeitgeber und -nehmer steht, hat für die Wirtschaftspolitik keine praktische Relevanz mehr. Seine Charakteristika sind in keiner Weise mehr typisch für die Gesellschaft, die er zu spiegeln vorgibt. Er verliert seinen Wert als didaktisches Hilfsmittel zur Gewinnung wirtschaftspolitisch relevanter Erkenntnisse.

Genau deshalb muss auch der Versuch scheitern, die Makroökonomik mikroökonomisch zu fundieren. Damit ist gemeint, dass man das gesamtwirtschaftliche Geschehen besser versteht, wenn man weiss, wieso sich einzelne Menschen für das eine und gegen das andere entscheiden, wieso sie konsumieren oder sparen oder investieren, wieso sie was produzieren oder wieso sie mehr oder weniger arbeiten wollen. Das Problem, aus dem Verhalten Einzelner Aussagen für Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt abzuleiten, wird damit in keiner Weise gelöst. So hilfreich der Homo oeconomicus in der Mikroökonomik für die Modellbildung als theoretische Referenz ist: Mit zunehmender Diversität der Bevölkerung lässt sich aus individuellem Verhalten immer weniger gesamtwirtschaftlicher Erkenntnisgewinn ableiten.

Der Orientierungsrahmen fehlt

Die aktuellen disruptiven Zeitenwenden (mit Finanzmarktkrisen, Pandemie, Inflationssprüngen, ökologischer Transformation und einer Rückkehr des Kriegs nach Europa) machen es erst recht fragwürdig, aus mikroökonomischen Konzepten makroökonomische Gesetzmässigkeiten ableiten zu wollen. Wenn Brüche und Wandel dominieren, geht der Anker verloren, um gesamtwirtschaftliche Strömungen analysieren zu können. Ungewissheit, Unschärfen, Unfälle, spontane Schwankungen, Stimmungen, starke Abweichungen vom Durchschnitt in alle Richtungen oder ganz einfach Fehler werden zu (zu) starken Störfaktoren. Ökonomik und Ökonomie sind dann nicht mehr Hand in Hand einhergehende Theorie und Praxis der Wirtschaft. Vielmehr bewegen sie sich in unterschiedlichen Sphären auseinander.

Das Ende der Makroökonomik als verlässlicher Kompass der Wirtschaftspolitik verursacht gravierende Folgen. Wenn es den typischen Schweizer weniger und weniger gibt, geht für wirtschaftspolitische Verfahren der Orientierungsrahmen verloren. Aber Wirtschaftspolitik sollte sich auf das grosse Ganze – also auf Mass und Mitte – ausrichten. Sie darf sich nicht von Einzelschicksalen und Ausnahmen leiten lassen. Einzelfälle sind kein guter Massstab für allgemeingültige gesamtheitliche Lösungen. Wenn alle reklamieren, Einzelschicksale mit besonderen Ansprüchen zu sein, degeneriert Politik zu einer Einzelfallpolitik. Dadurch aber wird sie zum teuren Spielball verschiedener Interessengruppen, die zuallererst ihren Eigenvorteil verfolgen.

Das führt zu einer Eigendynamik des Zerfalls: weil alle vieles von Staat und Politik verlangen, müssen Steuern erhöht werden. Das schmälert Leistungsanreize. Der öffentliche Umverteilungssektor wird zulasten der Privatwirtschaft aufgebläht. Wohin das führen kann, zeigen die ökonomischen Misserfolge gescheiterter Staatswirtschaften – etwa zu Zeiten des real existierenden Sozialismus, aber auch in Grossbritannien, Frankreich oder Südeuropa im Übergang von Industrie- zu Dienstleistungsgesellschaften.

Kurzfristig statt langfristig

Vielfalt fördern und Normalität bewahren zu wollen, erweist sich für die Wirtschaftspolitik als Quadratur des Kreises. So viele Vorteile Diversität auch hat: Erfolgreiche Politik bedarf gleichwohl einer gewissen «Ähnlichkeit» der Massen. Wenn alle unterschiedlich sind, fehlt die gemeinsame Basis. Wenn alle ihre eigene Sprache sprechen, wird niemand mehr andere verstehen. Wenn Eigeninteressen vorherrschen, kümmern sich zu wenige um das Gemeinwohl (was immer das sein soll und wer immer das bestimme). Kurzfristiges Gewinnstreben dominiert dann langfristiges Denken.

1848 gelang mit einer neuen Bundesverfassung das Kunststück, die alte Eidgenossenschaft zu modernisieren und der Vielfalt einer Wohnbevölkerung von damals weniger als 2,4 Mio. Personen gerecht zu werden. 175 Jahre später gilt es, für eine weit diversere Wohnbevölkerung von 8,8 Mio. Personen, Mass und Mitte als Kompass wiederzufinden. Alles andere als eine einfache Herausforderung oder gar ein Selbstläufer. Doch nur wenn die Eidgenossenschaft erneut fündig wird, bleibt das Land auch künftig attraktiv und damit erfolgreich.

Thomas Straubhaar ist Professor für internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Hamburg. Mehr Infos

