Am 18. April erkannte der armenische Premierminister Nikol Paschinjan während einer Rede vor dem Parlament seines Landes die Souveränität Aserbaidschans über Bergkarabach an, die umstrittene Provinz, die im Mittelpunkt des langwierigen Konflikts zwischen den beiden Ländern steht. Paschinjans knappe Worte täuschen über die Tragweite seiner Erklärung hinweg.

Nachdem er erklärt hatte, dass Frieden im Südkaukasus nur möglich ist, wenn Armenien international anerkannte Grenzen akzeptiert (denen zufolge Bergkarabach zu Aserbaidschan gehört), bekräftigte Paschinjan, dass «die Republik Armenien die territoriale Integrität Aserbaidschans vollumfänglich anerkennt, und wir erwarten, dass Aserbaidschan dasselbe tut». Er betonte auch, dass Armenien auf territoriale Ansprüche gegenüber anderen Ländern verzichten und die armenische Gesellschaft diese Haltung verinnerlichen müsse.

Es war eine aussergewöhnliche Rede, nicht zuletzt, weil Aserbaidschan eine Hand gereicht wurde, das immer wieder geltend gemacht hat, der Status von Bergkarabach sei eine innere Angelegenheit.

Die Isolation überwinden

Das ist zunehmend der Fall: Aserbaidschan kontrolliert jetzt das an Bergkarabach angrenzende Gebiet, das armenische Streitkräfte seit dem Ende des ersten Krieges zwischen den beiden Ländern im Jahr 1994 gehalten hatten, sowie einen grossen Teil von Bergkarabach selbst. Eine russische Friedenssicherungstruppe patrouilliert im restlichen Gebiet, das immer noch als abtrünnige Region von der ethnischen armenischen Mehrheit regiert wird.

«Der entscheidende Punkt für eine dauerhafte Lösung ist die Entmilitarisierung.»

Der derzeitige Status quo spiegelt die erfolgreiche Offensive Aserbaidschans in der Enklave, die nach jahrelangen Kämpfen mit Unterbrechungen im September 2020 begann. Mit mehr als 7000 Todesopfern im Lauf von sechs Wochen war der zweite Krieg einer der blutigsten im postsowjetischen Raum – zumindest bis zum Einmarsch Russlands in der Ukraine – und endete erst, als der Kreml einen Waffenstillstand vermittelte.

Unmittelbar nach dem Waffenstillstand organisierte die armenische Opposition regierungsfeindliche Proteste. Doch zweieinhalb Jahre später, nach Paschinjans Aufruf, die Grenzen Aserbaidschans anzuerkennen, ist es auf den Strassen ruhig geblieben, was darauf hindeutet, dass die Fähigkeit der Opposition, ernsthafte Störungen zu verursachen, geschwächt ist. Dies steht im Einklang mit dem Ergebnis der vorgezogenen Parlamentswahlen 2021: Paschinjans Partei Zivilvertrag gewann 71 Sitze in der Nationalversammlung, während das Oppositionsbündnis nur 29 Sitze errang. Die vom Krieg gezeichnete armenische Gesellschaft, die es leid ist, von ihren Nachbarn isoliert zu sein, scheint bereit, einen neuen Entwicklungspfad zu beschreiten.

EU, Türkei und …

Wie üblich ringen wichtige regionale Akteure um Einfluss, was sowohl Armenien als auch Aserbaidschan versuchen, für sich zu nutzen. Armenien nutzt seine Mitgliedschaft in der von Russland geführten Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit und der Eurasischen Wirtschaftsunion sowie die einflussreiche pro-armenische Diaspora in den USA und einigen europäischen Ländern, um seinen Gegner unter Druck zu setzen. Aserbaidschan wiederum stützt sich auf seine Rolle als wichtiger regionaler Energielieferant, um seinen Einfluss zu stärken. So unterzeichnete die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, 2022 ein Abkommen mit Baku über die Verdoppelung der Erdgasimporte bis 2027 und bezeichnete das Land als «wichtigen» Energiepartner.

Die EU hat sich als wichtiger Vermittler im Konflikt positioniert, besonders da Russland durch seinen Krieg in der Ukraine abgelenkt ist. Zusätzlich zur Teilnahme an den Programmen Europäische Nachbarschaftspolitik und Östliche Partnerschaft haben beide Länder Ende 2022 einer zweimonatigen EU-geführten Beobachtermission in Armenien zugestimmt. Aserbaidschan lehnte jedoch den Beschluss des EU-Gipfels von Anfang dieses Jahres ab, eine grössere zivile Mission in Armenien einzurichten, obwohl deren Mandat offenbar begrenzt ist. «Viele Armenier glauben, dass es eine Frühjahrsoffensive Aserbaidschans geben wird», sagte unlängst Markus Ritter, Leiter der zivilen Mission. «Wenn das nicht passiert, ist unsere Mission bereits ein Erfolg.»

Die Türkei hat Aserbaidschan, das ebenfalls zu den Turkstaaten zählt, im Konflikt um Bergkarabach unterstützt und Waffen und Ausbildung bereitgestellt. Doch als starker regionaler Akteur weiss die türkische Regierung, wie wichtig es ist, die Beziehungen zu Armenien zu verbessern, mit dem die Türkei eine 328 Kilometer lange Grenze teilt, die seit 1993 geschlossen ist. Die beiden Länder haben vor kurzem ihre Bereitschaft erklärt, ihre Beziehungen zu normalisieren.

…Russland mischen mit

Dennoch bleibt Russland die mächtigste Kraft in der Region, auch wenn sein Einfluss geschwunden ist. Wie der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew im Oktober 2020 sagte, «spielt Russland als unser Nachbar, als ein Land, das eine gemeinsame Geschichte mit Aserbaidschan und Armenien hat, sicherlich eine besondere Rolle». Moskaus Machthaber Putin hat diese «besonderen» Beziehungen genutzt, um Truppen in Armenien zu stationieren und dadurch beide Staaten einzuschüchtern.

Nach dem klaren Signal Paschinjans hindert Armenien und Aserbaidschan trotzdem nichts daran, einen Friedensvertrag zu unterzeichnen. Angesichts der ständigen Bedrohung durch Gewalt, die das Wachstum in beiden Ländern behindert, haben beide Seiten einen starken Anreiz, schnell zu handeln.

Offizielle Quellen deuten darauf hin, dass Aserbaidschan bereit ist, erheblich in das vom Krieg zerstörte Bergkarabach zu investieren. Im Haushalt 2022 sind 1,3 Mrd. $ für den Wiederaufbau vorgesehen. Doch der Wiederaufbau der regionalen Wirtschaft wird nicht von heute auf morgen erfolgen: Er kann bis zu zehn Jahre dauern und mehr als 10 Mrd. $ kosten. Jede sinnvolle Entwicklung setzt mehr als nur einen vorübergehenden Waffenstillstand voraus.

Spannungen nützen niemandem

Der entscheidende Punkt für eine dauerhafte Lösung ist die Entmilitarisierung. Armenien bestreitet die Aufrechterhaltung einer militärischen Präsenz in Bergkarabach und hat bisher darauf bestanden, dass die in der Enklave lebenden Armenier das Recht haben, ihre Selbstverteidigungskräfte beizubehalten. Aserbaidschan hält diese Bedingung für inakzeptabel. Und doch waren die aserbaidschanischen Streitkräfte der entscheidende Faktor im Krieg von 2020. Die vollständige Entmilitarisierung ist zwar langfristig wichtig, doch der augenblickliche Schwerpunkt sollte auf der Beschleunigung der Friedensverhandlungen liegen.

Spannungen im Südkaukasus nützen niemandem, nicht einmal Moskau, obwohl es oft geneigt zu sein scheint, die Instabilität in der Region zu fördern, um seinen Einfluss zu erhalten. Armenien und Aserbaidschan müssen schnell und entschlossen handeln, um Paschinjans Friedensangebot zu nutzen. Eine endgültige Vereinbarung über die Grenzen ist der einzige Weg, um das Vertrauen aufzubauen, das für die Sicherung des Friedens notwendig ist, den beide Seiten brauchen.

