Hat man in der privaten Krankenzusatzversicherung einmal einen Vertrag geschlossen, ist es schwierig, ihn zu ändern oder gar den Versicherer zu wechseln. Da die Prämie nach dem Alter und dem Gesundheitszustand des Versicherungsnehmers bei Vertragsabschluss gerechnet ist und danach nur mit der allgemeinen Entwicklung der Gesundheitskosten wachsen darf, baut der Versicherer aufgrund von höheren Ausgaben im Alter sogenannte Alterungsrückstellungen auf, auf die der Kunde bei einem Versicherungswechsel keinen Anspruch hat. Damit fiele die Prämie beim neuen Versicherer so hoch aus, dass sich ein Wechsel nicht lohnen würde.

Ähnlich ist es, wenn sich der Gesundheitszustand des Versicherungsnehmers seit Vertragsabschluss verschlechtert hat. Bestandskunden sind in ihren Verträgen buchstäblich gefangen. Daher konzentriert sich der Wettbewerb auf Neukunden und ist entsprechend eingeschränkt. Überhöhte Prämien, mangelnde Kulanz der Versicherer und wenig Innovation im Versicherungsgeschäft sind die Folgen. So präsentiert sich die aktuelle Situation in der privaten Krankenzusatzversicherung der Schweiz.

Dies hat die Eidgenössische Finanzaufsicht Finma auf den Plan gerufen, die den Krankenversicherern zunehmend auf die Finger schaut. Es lässt sich trefflich darüber streiten, ob die Überprüfung und Genehmigung von privaten Krankenversicherungspolicen bei der Finma gut aufgehoben sind und in deren Kernkompetenz liegen. Der Punkt ist allerdings, dass die Prämienüberprüfung nur Symptombekämpfung ist. Richtig wäre es, den Wettbewerb in der privaten Krankenzusatzversicherung zu ermöglichen, indem die generelle Übertragbarkeit von Alterungsrückstellungen eingeführt würde.

Wie entwickelt sich der Gesundheitszustand?

Die Regelungen zu Vertragsänderungen sind im Versicherungsvertragsgesetz (VVG) kürzlich angepasst worden. Nach Massgabe des am 1. Januar 2022 in Kraft getretenen Art. 35a Abs. 4 VVG stehen in der privaten Krankenzusatzversicherung das ordentliche Kündigungsrecht und jenes im Schadenfall nur noch dem Versicherungsnehmer zu. Damit hat die Schweiz mit Deutschland und Australien gleichgezogen, wo der Versicherer Verträge in der privaten Krankenversicherung ebenfalls nicht kündigen darf.

«Heute konzentriert sich der Wettbewerb auf Neukunden und ist entsprechend eingeschränkt.»

Die garantierte Erneuerung des Vertrags schützt den Kunden vor dem sogenannten Prämienrisiko. Damit ist die Unsicherheit gemeint, die darin besteht, dass die Parteien bei Vertragsabschluss nicht wissen, wie sich der Gesundheitszustand des Versicherungsnehmers künftig entwickeln wird. Bei einigen werden chronische Erkrankungen auftreten, die zu höheren Krankheitskosten führen. Umgekehrt gibt es Versicherte, deren Gesundheitszustand sich günstiger entwickeln wird, sodass sie weniger Krankheitskosten als erwartet verursachen. Falls Verträge befristet bzw. durch den Versicherer kündbar sind, besteht für Versicherungsnehmer aufgrund der unsicheren Entwicklung ihres Gesundheitszustandes das Risiko von erhöhten zukünftigen Prämien. Die Nichtkündbarkeit von Verträgen durch den Versicherer löst das Problem des Prämienrisikos.

Andererseits nimmt der Gesetzgeber volkswirtschaftliche Nachteile in Kauf, wenn durch seine Regelungen faktisch verhindert wird, dass Versicherungskunden ihre Verträge kündigen. Dies ist in Deutschland der Fall, weil dort die Übertragbarkeit von Alterungsrückstellungen nur für einen kleinen Kreis von Versicherten möglich ist. Die deutsche Kartellkommission hat dies in ihrem Jahresgutachten 2017 als gravierendes Problem identifiziert und beim Gesetzgeber eine generelle Einführung der Mitnahme von Alterungsrückstellungen bei einem Versicherungswechsel eingefordert. Das Schweizer Gesetz kennt die Übertragung von Alterungsrückstellungen gemäss Art. 155 der Aufsichtsverordnung (AVO) in sehr eingeschränkter Form: nur für Verträge, die bei Vertragsabschluss die Kündigungsoption für beide Parteien vorsehen.

Versicherungsökonomisch perfekt

Da der Versicherer neu nicht mehr kündigen darf, hat der Bundesrat im vergangenen Jahr eine Neufassung des Art. 155 AVO in die Vernehmlassung geschickt, um die Übertragung der Alterungsrückstellungen für die neuen Verträge zu regeln. Danach soll sie sich nach dem für den Kunden bis zum Zeitpunkt der Vertragsauflösung angesammelten Betrag richten, der mit den tariflichen Grundlagen des entsprechenden Versicherungsvertrages berechnet wurde. So weit, so gut. Die individuelle Schadenerfahrung des Versicherungsnehmers soll dabei jedoch nicht berücksichtigt werden.

Diese Regelung, über welche die nationalen Parlamente in diesem oder im nächsten Jahr beraten werden, ist nicht zielführend, weil sie das Prämienrisiko aussen vor lässt. Wenn nämlich Alterungsrückstellungen nicht an die Schadenserfahrung angepasst werden können, fallen sie für Versicherungsnehmer, deren Erfahrung seit Vertragsabschluss positiv verlaufen ist, zu hoch aus und zu niedrig für diejenigen, deren Gesundheitszustand sich verschlechtert hat. Erstere, die guten Risiken, werden den Versicherer wechseln wollen, weil sie beim neuen Versicherer mit einer günstigeren Prämie rechnen können. Letztere, die schlechten Risiken, dagegen verbleiben beim bisherigen Versicherer, da sie beim neuen eine höhere Prämie zahlen müssten. Somit droht eine Entmischung der Versichertenkollektive und damit verbunden eine Instabilität des privaten Krankenzusatzversicherungsmarktes insgesamt.

Versicherungsökonomisch korrekt wäre hingegen eine Übertragung von risikoangepassten Alterungsrückstellungen. Dabei wird einem guten Risiko der übertragbare Betrag reduziert, sodass die Prämie unabhängig davon ist, ob es den Versicherer wechselt oder nicht. Wechselt es, so hält der abgebende Versicherer einen Teil der Alterungsrückstellung zurück, die er auch benötigt, weil sich sein Versichertenkollektiv durch den Abgang des guten Risikos strukturell verschlechtert. Umgekehrt müsste ein Versicherer für den Abgang eines schlechten Risikos zur Mitgabe einer erhöhten Alterungsrückstellung bereit sein, weil sich dadurch die Passivseite seiner Bilanz verbessert.

Nullsummenspiel kontrollieren

Damit die Versicherer keinen Anreiz haben, die individuellen Risikoausgleichsbeträge ihrer Versicherten falsch auszuweisen, müssen sie die Summenregel einhalten, bei der sich Auf– und Abschläge insgesamt auf null addieren. Dadurch werden sie die individuellen Risikoausgleichsbeträge korrekt ausweisen. Denn würden sie den Ausgleichsbetrag für einen Versicherungsnehmer zu hoch ansetzen, müssten sie diesen für einen anderen ihres Bestandes reduzieren. Innerhalb des Versichertenkollektivs ist die Festsetzung der Risikoausgleichsbeträge somit ein Nullsummenspiel. Dass die Summenregel von den Versicherungsunternehmen eingehalten wird, müsste ein Aktuar oder gegebenenfalls die Aufsicht prüfen.

Das Modell risikoangepasster Alterungsrückstellungen ermöglicht es allen Versicherten, einen Wechsel vorzunehmen. Guten und schlechten Risiken wird ein risikogerechter Betrag bei einem Versicherungswechsel angerechnet. Die Wechseloption der Versicherten zwingt die Unternehmen, ihren Kunden die Vorteile eines Verbleibs darzustellen und schafft Anreize, nicht nur attraktive Prämien, sondern auch neue Vertragsoptionen anzubieten.

Zwar hat sich im letzten Jahrzehnt die Bedeutung der privaten Krankenzusatzversicherung im Vergleich zur obligatorischen Krankenpflegeversicherung verringert, doch wird sich das eher früher als später umkehren, weil die obligatorische das stetige Wachstum der Gesundheitsausgaben nicht weiter wird stemmen können. Dies wird die Dynamik im privaten Markt erhöhen, vorausgesetzt, die Wechseloption wird nicht durch eine schlechte Gesetzgebung faktisch verhindert.

Fehler gefunden?Jetzt melden.