FinTech Awards – Endrunde für die besten Fintechs steht fest Die zehn Nominierungen für die diesjährigen Swiss FinTech Awards stehen fest. Sie finden am 13. Juni statt. Künstliche Intelligenz, Krypto und B2B-Lösungen stehen im Fokus. Alexander Trentin

Vergangenes Jahr hat das Start-up DeepJudge die Jury der FinTech Awards überzeugt: Mit künstlicher Intelligenz können Informationen aus juristischen Texten besser gewonnen werden. Bild: Markus Forte

Grossbanken und andere etablierte Gesellschaften im Finanzsektor zeigen sich oft langsam und träge. Mit neuesten Technologien und innovativen Geschäftskonzepten machen junge Unternehmer ihnen Beine. Die besten Start-ups im Bereich Fintech – Financial Technology – werden an den Swiss FinTech Awards am 13. Juni prämiert. Die Finalisten stehen nun fest.

In der Kategorie Early Stage – sehr junge Unternehmen, die erst anfangen, ihre Produktideen umzusetzen, und erste Kunden akquirieren – wurden Finalisten in den Bereichen künstliche Intelligenz, Buchhaltung, Nachhaltigkeit und Banking ausgewählt:

Aisot Technologies

Numarics

Pelt8

Relio

Sustainaccount

Zusätzlich hat die Jury fünf Unternehmen selektiert, die ihre Ideen schon erfolgreich am Markt anbieten und nun weiter wachsen wollen. In dieser Kategorie Growth Stage sind Lösungen für die Gebiete Vermögensverwaltung, Steuern, Compliance und Krypto zu finden.

Altoo

Divizend

NetGuardians

SwissBorg

Taurus

Die zwei Awards für die Start-ups und der Preis für den Fintech-Influencer des Jahres werden im Rahmen des FuW Forum «Fintech 2023» verliehen. Das Programm der Konferenz umfasst Vorträge, Präsentationen und Panels zu Themen wie Open Banking, Zahlungssysteme und Immobilien.

