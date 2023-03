Jahreszahlen – Epic Suisse verdient weniger Das Immobilienunternehmen erzielt 2022 unter anderem wegen der Kosten für den Börsengang weniger Gewinn. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 3 Fr. je Titel erhalten.

Für das laufende Jahr erwartet Epic Suisse eine Steigerung der Mieteinnahmen um rund 4%. Bild: ZVG/Epic Suisse

Epic Suisse hat im vergangenen Geschäftsjahr 2022 weniger Gewinn verbucht. Dies ist geringeren Neubewertungseffekten und den im Zusammenhang mit dem Börsengang angefallenen Kosten geschuldet. Für 2023 geht das Unternehmen von höheren Mieteinnahmen aus.



Die Mieteinnahmen stiegen 2022 laut Angaben der Gesellschaft, die überwiegend in Schweizer Einkaufszentren investiert, um 4,9% auf 61,5 Mio. Fr. Neuvermietungen, Mietvertragsverlängerungen und die Akquisition einer Liegenschaft hätten dazu beigetragen. Die Leerstandsquote sank auf 5,8%, nachdem zum Jahresende 2021 noch 7,6% ausgewiesen wurden.



Die Neubewertung der Liegenschaften durch den Immobilienbewerter führte zu einem Aufwertungsgewinn von noch 0,9 Mio. Fr. nach 48,9 Mio. im Vorjahr. Der Wert des Immobilienportfolios lag per Ende Jahr bei 1,5 Mrd. Fr., was einer Steigerung von 2,5% entspricht.



Der Gewinn (inkl. Neubewertungseffekte) erreichte 2022 laut Epic 56,4 Mio. Fr. gegenüber 77,5 Mio. im Vorjahr. Ohne die Neubewertungseffekte der Liegenschaften lag der Gewinn bei 32,6 Mio. (VJ 38,1 Millionen). Ohne die IPO-Kosten (5,9 Mio.) läge der Gewinn allerdings bei 38,4 Mio..

Weitere Steigerung der Mieteinnahmen erwartet

Angesichts des Krieges in der Ukraine bleibe die weltweite geopolitische und wirtschaftliche Lage fragil und das Zinsumfeld weniger günstig. Dennoch erwartet das Unternehmen, dass sich der Schweizer Immobilienmarkt als widerstandsfähig erweisen wird. Daher erwartet Epic für das laufende Jahr eine Steigerung der Mieteinnahmen um rund 4%.



Die Aktionäre sollen nach dem ersten Jahr von Epic als börsenkotiertes Unternehmen eine Dividende von 3 Fr. je Aktie erhalten. Epic Suisse war im Mai 2022 an die Schweizer Börse gegangen. Es ist somit der erste Jahresabschluss als Publikumsgesellschaft.

AWP

