Porträt: Jahangir Doongaji – Er hat Hiltis Strategie entwickelt Nach über zwanzig Jahren im Unternehmen sitzt der Maschinenbauingenieur nun im Chefsessel des roten Riesen. Alexander Saheb

Findet Inklusion bei der Teamarbeit sehr wichtig: Jahangir Doongaji, seit 2023 CEO von Hilti. Foto: Reinahrd Fasching

Unter einer verhangen grauen Wolkendecke geht es an diesem Montagmorgen durchs Rheintal ins Städtchen Schaan im Fürstentum Liechtenstein. Der Regen, der in Sargans schon fällt, ist noch nicht angekommen. Am Stadtausgang liegt das Hilti-Hauptquartier. Mehrere grosse graue Gebäudequader, umfasst von einer weiten Betonfläche, die dem Himmelgrau nacheifert. Etwas Farbe bringt dann das grossformatige abstrakte Bild mit bunten Quadraten ins Spiel, welches das weitläufige Büro von Jahangir Doongaji ziert. Der schlanke, grossgewachsene Manager mit schweizerischen und indischen Wurzeln führt das Unternehmen als CEO seit Anfang 2023. Wie Farbtupfer sind auch einige Exponate im Raum verteilt: Bohrhämmer, Akkuschrauber, alle mit den charakteristischen, leuchtend roten Gehäusen, an denen man Hilti-Maschinen auf Baustellen in aller Welt sofort erkennt.