Die Siegesrunde des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan nach seiner Wiederwahl wird kurz sein, denn sein Land steht am Rande des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Auch als Erdoğans Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) 2002 erstmals an die Macht kam, steckte die türkische Wirtschaft in der Krise. Damals wünschte sich eine überwältigende Mehrheit der Türken den Beitritt zur EU. Die AKP-Regierung, die Erdoğan von 2003 bis zu seiner Ernennung zum Präsidenten 2014 führte, setzte daher Wirtschaftsreformen um und bewarb sich um die Mitgliedschaft.

Bis 2010 zeigten diese Reformen die gewünschte Wirkung. Das Pro-Kopf-Einkommen hatte sich verdreifacht, was die Weltbank veranlasste, die Türkei als Land mit mittlerem Einkommen der oberen Kategorie einzustufen. Die Inflationsrate war von einem Höchststand von über 100% auf einen einstelligen Wert gesunken, obwohl die Wirtschaft rasch wuchs. Doch trotz dieser Fortschritte waren die EU-Beitrittsverhandlungen ins Stocken geraten. Als die Aussicht auf den Beitritt in weite Ferne rückte, begann Erdoğan, Europa den Rücken zu kehren. Seine neue politische Strategie bestand darin, an die Religiosität der ländlichen Bevölkerung zu appellieren, was einen Wechsel von technokratischer Kompetenz zu autoritärem Populismus mit sich brachte.

Mit einer Bevölkerung von 85 Mio. und einer geopolitischen Nachbarschaft, die die EU, Russland und den Nahen Osten umfasst, musste Erdoğan stets ein kompliziertes diplomatisches Spiel spielen. Nachdem es ihm nicht gelungen war, die gewünschten Kampfflugzeuge und andere Waffen von den USA zu erhalten, kaufte er stattdessen russische Ware. 2022 Jahr half er bei der Aushandlung eines Abkommens mit Russland, um Getreidelieferungen aus ukrainischen Häfen zu ermöglichen, und er blockiert weiterhin den Beitritt Schwedens zur Nato mit der Begründung, dass Schweden Menschen Zuflucht gewährt, die mit der kurdischen Arbeiterpartei in Verbindung stehen.

«Voodoo-Ökonomie»

Die Abkehr von der EU zeigt sich vielleicht am deutlichsten in Erdoğans Wirtschaftspolitik, die zunehmend unorthodox und unberechenbar geworden ist. Zur Finanzierung ehrgeiziger Infrastrukturprojekte – darunter einer dritten Brücke über den Bosporus, eines neuen Kanals, eines neuen Flughafens und eines Präsidentenpalasts mit mehr als tausend Zimmern – verliess er sich zunehmend auf Kapitalzuflüsse, um die wachsenden Leistungsbilanzdefizite der Türkei auszugleichen. Als dann die Inflation stieg, bestand er auf Zinssenkungen – das genaue Gegenteil der üblichen Zentralbankpraxis (von ökonomischer Vernunft ganz zu schweigen). Es überrascht nicht, dass dies den Wechselkurs der Lira abstürzen liess. Nach fünf Jahren der Liraabwertung versuchte er schliesslich, den Kursverfall zu stoppen, um die Inflation auszugleichen – ohne Erfolg.

«Die Abkehr von der EU zeigt sich vielleicht am deutlichsten in Erdoğans Wirtschaftspolitik, die zunehmend unorthodox und unberechenbar geworden ist.»

Zu Beginn des Jahres 2022 war die wirtschaftliche Lage der Türkei bereits katastrophal. Die Inflation hatte dreistellige Werte erreicht, die Lira war stark überbewertet, und das Leistungsbilanzdefizit stieg rapide – und das alles wegen Erdoğans «Voodoo-Ökonomie», wie die Zeitung «The Economist» es nannte.

In der Überzeugung, die Inflation durch Zinssenkungen eindämmen zu können, verschliss er in dieser Zeit vier Zentralbankpräsidenten. Auf seine Anweisung hin wurden besondere Massnahmen ergriffen, um ausländisches Kapital zur Finanzierung seiner ehrgeizigen Ausgabenprogramme anzuziehen. Dazu gehörte die öffentliche Zusage, dass Türken, die Bankeinlagen in Lira halten, für jede über den Zins hinausgehende Abwertung entschädigt würden. Anfang 2023 beliefen sich diese Einlagen auf schätzungsweise 125 Mrd. $, was etwa einem Siebtel des türkischen BIP im Jahr 2022 entspricht.

Galoppierende Inflation

Als ob diese drohenden Kosten nicht schon belastend genug wären, hat die Regierung im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im Mai auch noch eine Reihe unkluger politischer Massnahmen auf den Weg gebracht. Die öffentlichen Ausgaben wurden erhöht, und der Mindestlohn wurde 55% angehoben. Die Türken erhielten einen Monat lang kostenloses Benzin und vieles mehr. Es überrascht nicht, dass die Inflation eine Jahresrate von fast 100% erreichte und grundlegende Konsumgüter – wie (subventioniertes) Brot – Berichten zufolge Mangelware sind.

Hinzu kam das Erdbeben der Stärke 7,8 im Südosten des Landes Anfang Februar, das mehr als 55’000 Menschen das Leben kostete und grosse Schäden an Häusern, Strassen und anderer Infrastruktur verursachte. Die für die Instandsetzung und den Wiederaufbau erforderlichen Mittel hätten selbst eine finanziell gut gestellte Regierung überfordert.

Der einzige Grund, warum die türkische Wirtschaft nicht schon lange vor der Wahl in einer ausgewachsenen Krise steckte, ist, dass es Erdoğan gelang, sich finanzielle Unterstützung aus anderen Ländern zu sichern, vor allem aus Saudi-Arabien. Indem er die geopolitische Lage der Türkei ausnutzte, konnte er seine Ausgabenorgie so lange fortsetzen, bis die Türken zur Wahl gingen. Doch nun, da er eine weitere Amtszeit gewonnen hat, droht die wirtschaftliche Abrechnung. Wenn andere Länder nicht bereit sind, die exzessiven Staatsausgaben (und die kontraproduktive Zinspolitik) der Türkei weiter zu finanzieren, wird er ernsthafte Reformen durchführen müssen. Andernfalls wird die Türkei den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten verlieren, und ihre wirtschaftlichen Aussichten werden katastrophal sein.

Es droht eine Kernschmelze

Erdoğan hat bereits einen neuen Finanzminister und einen neuen Zentralbankchef ernannt, die beide hohes Ansehen geniessen. Wenn die neue Regierung eine Reihe von politischen Reformen umsetzt – einschliesslich einer ausreichenden Anhebung der Zinsen, einer Abwertung der Lira und der Verabschiedung eines realistischen Haushalts –, könnte sie eine Kernschmelze noch verhindern und auf einen nachhaltigeren Wachstumspfad einschwenken. Dies erfordert jedoch schmerzhafte Anpassungen.

Wenn die neue Regierung nicht die zugrundeliegenden Probleme angeht oder keine zusätzlichen Finanzmittel von befreundeten Ländern erhält, ist eine Krise unvermeidlich. Dies wäre eine weitere Tragödie für die Türkei und eine weitere grosse Herausforderung für Europa und den Rest der Welt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.