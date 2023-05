Meinungen CIO Circle – Erfolgreich investieren Die Unsicherheit an den Märkten ist gross. Drei Experten stellen sich den Fragen der FuW. Sylvia Walter

Von links: Matthias Henny, CIO Baloise Group; Fabienne Hockenjos-Erni, CIO Basellandschaftliche Kantonalbank; Philipp Merkt, CIO PostFinance Bild: ZVG

Erfolgreiches Anlegen ist nie eine banale Angelegenheit. Investoren müssen laufend entscheiden, ob die in Aussicht gestellte Rendite für das eingegangene Risiko entschädigt, wobei neue Gefahren überall lauern können. Rückblickend mögen sich viele Marktteilnehmer nach den Jahren nach der globalen Finanzkrise zurücksehnen, in denen die Zinsen tendenziell rückläufig waren und sich am Aktienmarkt fast alles in Gold verwandelte, was man anfasste. Doch die «Everything Rally» ist abgehakt. Das gemischte Portfolio, in dem Anleihen nicht nur für Sicherheit sorgen, sondern sogar einen Renditebeitrag leisten sollen, ist zurück. Die clevere Selektion bei Aktien ist der Erfolgsfaktor schlechthin. Gold ist zurück als sicherer Hafen. Diversifikation und aktive Bewirtschaftung werden von Anlageexperten mehr denn je betont. Das Navigieren an den Märkten ist komplex.