Anatomie eines Aufschwungs – Erholung beginnt mit Konjunkturzuversicht Die Anzeichen eines Frühlingserwachens im globalen Wirtschaftszyklus mehren sich. Susanne Toren

Bevor die Konjunkturerholung in der Breite wahrgenommen wird, muss sie an Schwung gewinnen. Getty Images

Für Investoren, ob an den Finanzmärkten oder in der Realwirtschaft, ist es fundamental, wie es mit der Konjunktur weitergeht. Wird es noch zu einer spürbaren Rezession kommen, oder geht es konjunkturell allmählich aufwärts? Zum einen können dafür Prognosen von Ökonomen herangezogen werden. So erwartet der Internationale Währungsfonds (IWF) ein globales Wachstum von rund 3% in diesem Jahr. Daneben können auch bestimmte Indikatoren Aufschluss über den Stand im Wirtschaftszyklus geben.