Neuer UBS-Chef – Ermotti konnte nicht Nein sagen Sergio Ermotti erklärt an einer Medienkonferenz, warum er zu UBS zurückkehrt und wie er die grossen Aufgaben angehen will, die nun vor ihm stehen.

Medienkonferenz zum Führungswechsel bei UBS am Mittwoch in Zürich: VRP Colm Kelleher, der bisherige CEO Ralph Hamers und der zukünftige CEO Sergio P. Ermotti (v.l.n.r.). Bild: Michael Buholzer/Keystone

Der künftige UBS-Chef Sergio Ermotti konnte nicht anders, als den Job bei der grössten Schweizer Bank noch einmal anzunehmen. Zum einen habe er sich verpflichtet gefühlt, zum anderen habe er immer schon bei so einer Fusion dabei sein wollen.



Er fühle sich geehrt, gefragt worden zu sein, diese Transformation zu managen, sagte Ermotti am Mittwoch vor Medien. Ermotti, der nun den Posten als Swiss-Re-Präsident wieder an den Nagel hängen wird, habe es einerseits als einen Ruf zur Pflicht empfunden («call of duty»). Andererseits wäre es für ihn ein Widerspruch gewesen abzulehnen, wo er doch daran glaube, dass es der richtige Schritt für die UBS sei.



Es werde jetzt ein weiteres wichtiges Kapital in der UBS-Geschichte geschrieben, sagte Ermotti. Und seiner Meinung nach sei Grösse eben doch entscheidend. Es sei wichtig für die Schweiz eine stabile globale Grossbank zu haben, wenn das Land ein Finanzzentrum bleiben wolle. Er glaube eher an «too small to survive» (zu klein zum Überleben) als an «too big to fail». Und er wolle mit der Bank hier als Gewinner herausgehen.



Unvoreingenommen alles unter die Lupe nehmen

Ihm sei gleichzeitig durchaus bewusst, dass man nun erst einmal Vertrauen wiederherstellen müsse. Auch brauche er erst einmal einige Monate Zeit, um all die offenen Fragen zu beantworten. Da bitte er um Geduld.



Auch wisse er heute noch nicht, ob zu weiteren Veränderungen im Top-Management kommen wird. Sowohl die UBS als auch die CS hätten sehr gute Leute. Die ganze Situation müsse jetzt erst noch ausgewertet werden. Und dabei wolle er unvoreingenommen an die Sache rangehen und das Beste für die Mitarbeiter rausholen, für die der UBS und der CS gleichermassen.



Jetzt stehe die Stabilisierung der Situation im Vordergrund, sagte zudem Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher. Danach müsse man alles ganz genau anschauen. Die Kultur der CS sei schon eine andere als die der UBS. Und es gebe einen «schlechten» Teil, welcher vor allem das Investment Banking und das Riskmanagement betreffe. Die Vermögensverwaltung hingegen sei grösstenteils «sauber».



UBS-Präsident: Haben Ermotti nicht ernannt, weil er Schweizer ist

UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher hat ebenfalls vor den Medien erkärt, warum er Sergio Ermotti als geeigneten Konzernchef der neuen Super-Grossbank UBS sieht. Entscheidend sei bei der Wahl jedoch nicht seine Nationalität gewesen, sagte er am Mittwoch.



Es sei «nett», dass Ermotti Schweizer ist, es handle sich aber um eine globale Lösung und nicht um eine schweizerische. Immerhin sei es die grösste Bankenfusion seit der Finanzkrise 2008. Es helfe vielleicht bei der Kommunikation in Bern, es gehe hier aber in keinster Weise darum «politische» Risiken zu vermeiden.



Auch der jetzige CEO, Ralph Hamers, sei geeignet gewesen, sagte Kelleher weiter. Aber der Verwaltungstrat habe entschieden, dass Ermotti der «bessere Pilot» in diesen Zeiten sei. Vielleicht auch, weil er bereits einmal die Investmentbank der UBS verkleinert habe, sagte Kelleher.



Für Ermotti ist es indes kein Job auf Zeit. «Ich bleibe, so lange ich dazu gebeten werde, mindestens aber so lange bis 'der Job' getan ist.» Über einen Zeitplan sei nicht gesprochen worden, fügte Präsident Kelleher hinzu. Man dürfe die Herausforderungen, die anstünden, nicht unterschätzen.



Hamers verbarg es nicht, dass er durchaus auch gerne die Integration nach der Übernahme der CS durch die UBS geleitet hätte. Liebend gerne hätte auch er den Job übernommen, wie er sagte. Er unterstütze aber die Entscheidung des Verwaltungsrats.



Er werde Ermotti noch mindestens die nächsten Monate zur Seite stehen, dort, wo er gebraucht werde, sagte Hamers. Wo es ihn danach hinführe, wisse er noch nicht.

AWP

