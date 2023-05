Ich wiederhole mich im Prinzip ungern. Doch es sei nochmals gesagt. UBS hat nicht vor, die Kontrolle über Credit Suisse aus der Hand zu geben. Wer die Pressemitteilung zur neuen Unternehmensstruktur genau liest, der merkt das auch.

Integration wird fortgesetzt

Ja, da steht Folgendes: «Die UBS AG und die Credit Suisse AG werden bis auf weiteres unabhängig agieren.» Also auf gut Deutsch: irgendwann dann nicht mehr. Darauf folgt dann auch der Satz: «UBS wird die Integration stufenweise umsetzen.» Die Integration wird also fortgesetzt. Komme, was wolle.

Besonders was die Integration des Schweizer Geschäfts anbelangt, bleiben Fragen offen. Wie wird das genau vonstattengehen, und wie lange werkeln die beiden Marken nebeneinander her? Was sonst noch übrig bleibt aus der jüngsten Mitteilung? Einige Neuernennungen in der UBS-Konzernleitung. Ein Name fällt da besonders auf: Ulrich Körner. Der CS-CEO (ja, das ist er noch immer) wird mit dem Abschluss der Transaktion UBS-Konzernleitungsmitglied.

Körner nicht der Richtige

Körner zieht damit sozusagen den Hals aus der Schlinge. Er profitiert dabei sicherlich von seiner gemeinsamen Vergangenheit mit Sergio Ermotti bei UBS, auch wenn Ermotti als Nachfolger von Oswald Grübel Körner damals ausgebootet hatte. Ich hätte mir gewünscht, dass UBS mit der alten Führungsspitze von CS vollständig bricht. Zu viel ist passiert, als dass Körner der Richtige sein könnte, um Credit Suisse – und sei es auch nur für eine Übergangsphase – ein neues Gesicht zu geben und Vertrauen aufzubauen. Für mich ist das ganz klar eine verpasste Chance und Ermottis erster Fehler.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

