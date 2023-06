Elektronisches Rezept in Deutschland – Erneut ein Funke Hoffnung für DocMorris Die Aktien der früheren Zur Rose springen nach Äusserungen des deutschen Gesundheitsministers 20% hoch. Er weckte allerdings schon öfter falsche Erwartungen. Arno Schmocker

Die Versandapotheke DocMorris zählt insgesamt 9,5 Mio. aktive Kunden. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

In die Aktien von DocMorris ist am Dienstag wieder mal frisches Leben eingehaucht worden. Sie sprangen knapp 20% hoch. Auch die Papiere des deutschen Konkurrenten Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke) kletterten deutlich höher. Auslöser der Kursrally waren Äusserungen des deutschen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach. Ihm zufolge soll das elektronische Arztrezept in Deutschland ab dem 1. Juli «endlich alltagstauglich» werden.