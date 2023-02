Konjunktur Japan – Erneute Notfall-Anleihenkäufe der japanischen Notenbank Die Bank of Japan erwarb unter anderem Staatsanleihen im Volumen von umgerechnet 2,2 Mrd. $, um einem möglichen Ausverkauf am Bondmarkt entgegenzuwirken.

Die ultralockere Geldpolitik der Bank of Japan zur Stützung der Konjunktur und ihre anhaltenden Anleihenkäufe zur Verteidigung der Renditeobergrenze sind unter Beobachtern zunehmend in die Kritik geraten. Bild: Kiyoshi Ota/Bloomberg/Bloomberg

Japans Notenbank hat sich erneut mit Notfall-Anleihenkäufen gegen einen Ausverkauf am Bondmarkt gestemmt. Zehnjährige Staatsanleihen durchbrachen zuvor am Mittwoch den zweiten Tag in Folge die Renditeobergrenze von 0,5%, die die Währungshüter ihm Rahmen ihrer ultralockeren Geldpolitik verteidigen wollen. Die Bank von Japan (BOJ) erwarb Staatsanleihen im Volumen von umgerechnet 2,2 Mrd. $ mit Laufzeiten von fünf bis zehn Jahren. Dazu kamen Bondkäufe im Volumen von umgerechnet 740 Mio. $ mit Laufzeiten von zehn bis 25 Jahren.

Die Rendite zehnjähriger Staatstitel war zuvor auf 0,505% geklettert. Damit markierte sie den höchsten Stand seit dem 18. Januar. «Die Notkäufe von Anleihen waren eine Überraschung, da der jüngste Angriff auf die Geldpolitik der BOJ erst noch am Anfang steht», sagte Keisuke Tsuruta, Anleihenstratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Ausländische Investoren waren zuletzt nach Daten der japanischen Vereinigung der Anleihehändler besonders aktiv am Anleihemarkt.

Die ultralockere Geldpolitik der BOJ zur Stützung der Konjunktur und ihre anhaltenden Anleihenkäufe zur Verteidigung der Renditeobergrenze sind unter Beobachtern zunehmend in die Kritik geraten. Sie argumentieren, diese Politik verzerre die Renditekurve, höhle die Marktliquidität aus und verstärke den unerwünschten Kursrückgang des Yen. Die drittgrösste Volkswirtschaft der Welt ist zwar Ende 2022 um eine Rezession herumgekommen. Sie war aber von Oktober bis Dezember auf das Jahr hochgerechnet lediglich um 0,6% gewachsen, was deutlich unter den Erwartungen lag.

