Analyse zum Abgang des Pharmachefs – Erneute Rochade bei Roche Der Chef der Pharmadivision, Bill Anderson, verlässt Roche. Seine Nachfolge ist noch nicht geregelt. Miriam Kappeler

Bill Anderson unterlag im Rennen um den CEO-Posten und zieht nun die Konsequenzen. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Beim Pharmariesen Roche kommt es schon wieder zu einer bedeutsamen Änderung. Neben den VR-Nominierungen von Nestlé-CEO Mark Schneider und Akiko Iwasaki hat der Konzern am Montag bekannt gegeben, dass der seit 2019 amtierende Pharmachef Bill Anderson nach 16 Jahren Tätigkeit innerhalb des Konzerns Roche auf Ende Jahr verlassen wird. Der Amerikaner war in der Vergangenheit unter anderem Chef der Roche-Tochter Genentech. Anderson möchte seine Karriere ausserhalb des Unternehmens fortzusetzen, so die Mitteilung weiter.