Im neuen Geschäftsjahr 2023/24 will Dormakaba den Umsatz um 3 bis 5% steigern. Bild: ZVG/Dormakaba

Ersteinschätzung von Alexander Saheb um 7.45 Uhr

Das Gute am Jahresabschluss von Dormakaba ist, dass er keine schlechten Nachrichten mehr enthält. Die beste Illustration für die Malaise des Unternehmens ist indessen die vorgeschlagene Dividende von 9.50 Fr., was das tiefste Niveau seit fast zehn Jahren ist (in deren Mehrheit die Weltwirtschaft und die Branchenkonkurrenz notabene selten gut florierten).