Börsengang Oculis – Erstes Schweizer Biotech wagt nach Korrektur Gang an die Nasdaq Durch einen Spac-Deal strebt die auf Augenkrankheiten spezialisierte Oculis eine Kotierung an der Nasdaq an. Rupen Boyadjian

Oculis ist spezialisiert auf Augenleiden. (Symbolbild) Bild: Andrei310/Getty Images

Oculis dürfte nach der Durststrecke dieses Jahr das nächste Schweizer Biotech-Unternehmen sein, das den Börsengang an der Nasdaq wagt. Vor zwei Wochen hatte die in Lausanne angesiedelte Gesellschaft angekündigt, sie strebe durch Reverse Takeover mit einer Spac (Special acquisition company) im Verlauf des ersten Halbjahres 2023 in den USA die Kotierung an. Die Spac namens European Biotech Acquisition Corp. ist mit dem Kürzel EBAC bereits an der Nasdaq gelistet.