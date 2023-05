«In Basel habe ich den Judenstaat gegründet»: So selbstgewiss lautet das Fazit, das sich Theodor Herzl 1897 nach dem ersten Zionistenkongress ins Tagebuch notierte. Ursprünglich hatte Herzl das Treffen im München abhalten wollen, doch der deutsche Rabbinerverband und die örtlichen jüdischen Gemeinden verbaten sich dergleichen. In Basel jedoch stand dem Ansinnen nichts entgegen; der spätere Zürcher Kantons- und Nationalrat David Farbstein organisierte den Anlass.

Etwa 200 Abgeordnete aus ganz Europa traten im Stadtcasino zusammen; die Sitzung leitete Initiator Herzl persönlich. Der Kongress verabschiedete das Basler Programm, dessen Kernforderung eminent politisch war: «Der Zionismus erstrebt die Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte für diejenigen Juden, die sich nicht anderswo assimilieren können oder wollen.»

Ein halbes Jahrhundert Reifezeit

Damit setzte sich Herzls Zionismus deutlich ab von bereits bestehenden Siedlungsbewegungen (sog. Alija), denen einzelne Heimstätten für jüdische Familien im gelobten Land genügten – nicht gleich die eine Heimstätte für das ganze jüdische Volk. Herzl wurde zum Präsidenten der Zionistischen Organisation gewählt, die sich Strukturen gab und jährliche Treffen vereinbarte.

Herzl hielt damals, nach der Passage von der Gründung des Judenstaats, weiter fest: «Wenn ich das heute laut sagte, würde mir ein universelles Gelächter antworten. Vielleicht in fünf Jahren, jedenfalls in fünfzig wird es Jeder einsehen.» Damit lag er verblüffend genau. 1947 nämlich zeichnete sich die Entstehung des Staates Israel klar ab, am 14. Mai 1948 war es so weit: David Ben-Gurion verlas in Tel Aviv die Unabhängigkeitserklärung, worauf sogleich der Krieg mit den Arabern ausbrach. Das vom Umfeld als fremdes Implantat empfundene jüdische Gebilde weckte rabiate Abwehrreflexe, doch Israel brachte seinen Nachbarn gleich eine erste Demütigung bei.

«Herzl war als Jus-Student an der Universität Wien Mitglied einer schlagenden deutschnationalen Burschenschaft.»

Herzl, ein typischer Sprössling des arrivierten, weitgehend assimilierten jüdischen Bürgertums in der Doppelmonarchie, wurde 1860 in Pest (heute zu Budapest) geboren. Die Idee, die jüdische Glaubensgemeinschaft in Europa als Nation zu definieren und diese in einen neuen Staat auf dem vollkommen fremden Boden der Urväter «heimzuführen», galt im europäischen Judentum keineswegs als der Patentausweg aus den chronischen Schwierigkeiten mit den Mehrheitsgesellschaften. Vielen schien derlei völlig überspannt.

Der Konsens um die vordere Jahrhundertwende, wenigstens in West- und Mitteleuropa, war vielmehr, dass im Zuge der Modernisierung die altgewohnte Diskriminierung und Verfolgung nun Geschichte werde (in der Schweiz erhielten die Juden 1866 die Gleichberechtigung zugesprochen). Herzl selbst war als Jus-Student an der Universität Wien Mitglied einer schlagenden deutschnationalen Burschenschaft. Sozusagen: Germania, nicht Judäa war’s Panier. Er tendierte in den frühen 1890er Jahren sogar dazu, den Juden Europas die massenhafte, notfalls auch nur oberflächliche Konversion zu den christlichen Bekenntnissen nahezulegen.

Doch just unter anderem die 1896 gefällten Beschlüsse von dem Deutschtum über alles geneigten Verbindungen wie der seinen, Juden fürderhin als nicht mehr satisfaktionsfähig zu betrachten, stimmten Herzl gründlich um. Zudem stand er unter dem Eindruck der üblen Dreyfus-Affäre in Frankreich. So gelangte Herzl, der als Journalist und Publizist tätig war, schliesslich zur Überzeugung, dass die Juden eine Nation seien (quasi vom Nationalismus der anderen dazu gezwungen), dass Antisemitismus, gesellschaftliche Schlechterstellung und gescheiterte Integration keine andere Lösung als die Gründung eines eigenen Staates zuliessen. Kurz: je erfolgloser die Emanzipation, desto erfolgreicher der Zionismus. Das ist die Essenz von Herzls programmatischer Schrift «Der Judenstaat», die damals erschien.

«Je erfolgloser die Emanzipation, desto erfolgreicher der Zionismus.»

In den Folgejahren fanden plangemäss weitere Kongresse statt, 1900 erstmals nicht in Basel, sondern in London, um das britische Publikum anzusprechen. Zum Abschluss dieses vierten Treffens sangen die Delegierten als Premiere gemeinsam «haTikwa» (die Hoffnung), heute Israels Nationalhymne.

Der sechste Kongress, 1903 wiederum in Basel, war Herzls letzter; er starb jung ein Jahr darauf. Damals gab es viel zu reden, denn die Briten hatten, unter dem Eindruck blutiger Pogrome im zaristischen Russland und der Unlust der Hohen Pforte, in Palästina Juden willkommen zu heissen, ein Angebot unterbreitet: Land in Ostafrika.

Afrika – nein danke

Die ebenso oft wie falsch Uganda-Plan genannte Offerte sah vor, verfolgten Juden aus Europa im heutigen kenianischen Hochland eine Fläche von etwa derjenigen eines Drittels der Schweiz zur Verfügung zu stellen. Also nicht für alle Juden und nicht im Heiligen Land. Davon wollte der Kongress nichts wissen. Uganda wurde für Israel erst 1976 ein Thema – damals beendete ein israelisches Kommando im Rahmen der Operation Entebbe die Entführung eines Passagierflugzeugs der Air France. Die palästinensischen und deutschen Terroristen wurden erschossen. Ihr Anschlag warf auch eine Frage auf, die sich nach wie vor stellt: Inwieweit ist linksextremer Antizionismus nicht bloss camouflierter Antisemitismus?

Zeitsprung: 1946 in Basel, 22. Zionistenkongress, der erste nach dem Zweiten Weltkrieg. Die verbliebenen europäischen Juden, die dem Massenmord entgangen waren, zog es weg aus dem zerstörerischen und zerstörten Kontinent. Herzls Vision, dass die Juden ein eigenes Land brauchten, hatte sich nur allzu bitter bestätigt. Dieser Kongress war der letzte vor der Staatsgründung. Nachdem zuvor Ideologie, Diplomatie, Lobbyismus, Finanzen im Vordergrund gestanden hatten, ging es nun ums Ganze. So waren denn auch spätere Staatslenker zugegen: David Ben-Gurion (ursprünglich David Josef Grün aus dem heutigen Polen), Golda Meir (Goldie Mabovitch aus Kiew) und Shimon Peres (Szymon Perski aus Belarus).

Der 23. Kongress anno 1951 fand in Jerusalem statt – das Ziel war erreicht, der lange Weg von Basel ins Gelobte Land an seinem Ende. Bis Israel zu seinem inneren und äusseren Frieden findet, wird es allerdings noch dauern.

