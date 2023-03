Interview mit Kunsthaus-Kuratorin Mirjam Varadinis – «Es braucht nicht unbedingt formalisiertes Wissen» Die Spur interessanter Kunstwerke aufzunehmen, erfordert viel Zeit und den regen Austausch innerhalb der Community. Alexander Saheb

Mirjam Varadinis betreut für das Kunsthaus Zürich die zeitgenössische Kunst. © Caroline Minjolle

Mirjam Varadinis ist bereits seit 2002 Kuratorin am Kunsthaus Zürich. Sie hat sich auf zeitgenössische Kunst spezialisiert und 2021 mit William Forsythes «The Sense of Things» die erste Ausstellung im Erweiterungsbau kuratiert.



Frau Varadinis, was ist Kunst eigentlich?

Das ist eine philosophische Frage, und darüber wurden schon viele Bücher geschrieben. So ganz kurz würde ich sie wie folgt definieren: Kunst ist eine grundlegende Auseinandersetzung mit dem Menschsein. Sie nimmt wichtige Fragen unserer Zeit auf, steht aber auch im Dialog mit der Geschichte und wird dann interessant, wenn sie die Themen in einer eigenen Form und Handschrift umsetzt und uns damit einen neuen Blick auf die Welt und die Zeit eröffnet, in der wir leben.



Wann kaufen Sie ein Objekt für die Sammlung?

Die Ankäufe werden immer vor dem Hintergrund der bereits bestehenden Sammlung entschieden. Neue Werke können vorhandene Werkgruppen verstärken oder fehlende Positionen ergänzen. Den grössten Teil der Neuerwerbungen machen zeitgenössische Werke aus. Da ist es wichtig, dass sie eine Relevanz haben für unsere Zeit und eine Formensprache finden, die nicht einfach eine Wiederholung von schon Bestehendem ist.



Wie identifizieren Sie interessante Werke?

Ich bin als Kunsthistorikerin auf zeitgenössische Kunst spezialisiert. Ich reise viel, besuche regelmässig

Ausstellungen, treffe Kunstschaffende und Berufskollegen. Daraus ergibt sich ein intensiver Austausch. Wenn ich ein Werk sehe, das ich interessant finde, verfolge ich die Arbeit weiter. Das braucht Zeit, und es kann manchmal Jahre dauern, bis es schliesslich zu einer Ausstellung kommt oder zum Ankauf eines Werks führt.



Wie können Privatpersonen vorgehen?

Es braucht nicht unbedingt formalisiertes Wissen. Im Gegenteil: Das Auge von privat sammelnden Personen ist gerade deswegen interessant, weil es die Kunst anders sieht. Aber es setzt natürlich ein tiefes Interesse und eine längerfristige Auseinandersetzung mit der Materie auseinander. Das bedeutet: immer wieder Kunst anschauen, sich informieren und mit Künstlern austauschen. Eine spannende Arbeit!

Alexander Saheb schreibt seit Sommer 2021 für die «Finanz und Wirtschaft». Sein Fokus liegt auf Industrieunternehmen. Davor war er als freier Wirtschaftsjournalist für die NZZ, die «Handelszeitung» und andere Medien aktiv. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.