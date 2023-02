Generalversammlungen 2023 – Es darf wieder mit dem CEO gestritten werden Nach drei Jahren Pause können Aktionäre ihren Unternehmen endlich wieder kritische Fragen stellen. Ivo Ruch

Die GV ist eine seltene Gelegenheit, wo sich Besitzer und Lenker einer Gesellschaft gegenüberstehen. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Zwischen Ende März und Mitte April wird es eng im Hallenstadion. Nach aktuellem Stand halten vier Unternehmen aus dem Swiss Market Index (SMI) in dieser Zeit ihre Generalversammlung in der Zürcher Eventhalle ab, in die mehr als 10’000 Menschen passen.