Kaffee mit Babatunde Apalowo – «Es ist die Aufgabe der Kunst, Missstände in der Gesellschaft offenzulegen» Der nigerianische Filmemacher porträtiert in seinem Spielfilmdebüt die Liebesgeschichte zwischen zwei Männern in Nigeria, einem Land, in dem genau das unter Strafe steht. Mara Bernath

Babatunde Apalowo war so wenig von seinem eigenen Film überzeugt, dass er sich, statt sich auf ein neues Filmprojekt zu stürzen, für ein Masterstudium in England eingeschrieben hat. Dann kommt der Anruf aus Berlin: «All the Colours of the World Are Between Black and White» ist an den Internationalen Filmfestspielen Berlin, besser bekannt als Berlinale, gleich für mehrere Preise nominiert. Apalowo fliegt in die deutsche Metropole und darf nach der Weltpremiere des Films den Teddy-Award für den besten Spielfilm entgegennehmen.

Das war im Februar, nun sitzt er im Zürcher Cabaret Voltaire. Am Tag zuvor hat «All the Colours» am Pink Apple Festival, dem queeren Filmfestival, Schweizer Premiere gefeiert. Es ist ein Film mit ruhigen Bildern, bloss in einer einzigen Szene bewegt sich die Kamera. Ausser den drei Protagonisten ist kein Gesicht zu sehen. Durch die Fokussierung auf die Emotionen der Hauptdarsteller wird dem Zuschauer ihre Innenwelt vermittelt, die voller Anspannung und Unsicherheit ist. Bambino, ein Motorradkurier in Lagos, hilft dem jungen Fotografen Bawa bei einem Projekt. Gleichzeitig versucht Bambinos Nachbarin Ifeyinwa, Bambino zur Heirat zu bewegen. Doch er hat kein Interesse an ihr: Er ist bloss an Bawa interessiert, kann sich das selbst jedoch nicht eingestehen. Die romantische Anziehung zwischen den beiden Männern ist offensichtlich, obwohl sich die zwei kaum je berühren – zu gefangen sind beide in den gesellschaftlichen Konventionen.

«Homosexualität ist ein grosses Tabu in meinem Heimatland Nigeria», sagt Apalowo und erzählt, wie der Film entstanden ist. Ausgangspunkt ist, dass er eine Geschichte mit der Millionenstadt Lagos in der Hauptrolle drehen wollte, was ihm auch gelungen ist: «Eigentlich sind es nicht drei, sondern vier Protagonisten: Lagos, die Stadt, die jahrelang meine Heimat gewesen ist, spielt die vierte Hauptrolle.» Während er am Drehbuch sitzt, erfährt er, dass ein Freund aus seiner Studentenzeit in Benin City im Süden Nigerias gelyncht worden ist, wegen seiner Sexualität.

Die Nachricht ist ein Schock: «Wir haben ein Jahr lang auf engstem Raum zusammengelebt und alles geteilt. Zumindest dachte ich das, denn ich hatte keine Ahnung, dass er homosexuell gewesen ist», erzählt Apalowo. «Es war ein Weckruf für mich, ich habe begonnen, zu hinterfragen, inwiefern ich selbst als heterosexueller Mann Teil eines Systems bin, in dem homosexuelle Menschen nicht sie selbst sein können. Mir sind subtile Diskriminierungen aufgefallen, die ich vorher nie bemerkt habe.» Die rechtliche Benachteiligung ist offensichtlich: Gleichgeschlechtlicher Sex kann im Süden Nigerias mit bis zu vierzehn Jahren Haft bestraft werden, im muslimischen Norden droht gar die Steinigung.

Aufgrund des gesellschaftlichen Stigmas sei es auch schwierig gewesen, Schauspieler zu finden. «Einer der Darsteller ist drei Tage vor Drehbeginn abgesprungen», erzählt Apalowo lachend. «Wir mussten in kürzester Zeit das Drehbuch umschreiben, weil der «neue» Bawa deutlich jünger ist und das die Dynamik zwischen den beiden männlichen Protagonisten ändert.»

Apalowo hat sich das Filmemachen selbst beigebracht, eigentlich ist er studierter Ingenieur. Er hat nicht nur Regie geführt und das Drehbuch geschrieben, sondern den Film auch editiert. «Das Schneiden und Bearbeiten des Films hat ein Jahr gedauert, ich habe das Material so oft gesehen, dass mir irgendwann nur noch die Fehler aufgefallen sind.» Seine kritische Haltung seinem eigenen Talent gegenüber in Kombination mit dem für Nigeria schwierigen Thema führte dazu, dass er dachte, er könne sich «glücklich schätzen, wenn der Film an einem lokalen Festival in Nigeria gezeigt wird» – deshalb hat er sich auch für ein weiterführendes Studium in England entschieden.

«Ich war mir nicht mehr sicher, ob künstlerische Filme wie meiner mit kontroversen Themen Platz haben in der Filmwelt Nigerias.» Nollywood, wie die drittgrösste Filmindustrie der Welt auch genannt wird, produziert jährlich mehr als 2500 Filme, viele davon mit geringem Budget, die weit über Westafrika hinaus ein Publikum finden. Allerdings präsentieren viele Nollywood-Filme ein sehr traditionelles Geschlechterbild und setzen auf Action-Szenen statt gesellschaftliche Kritik. Deshalb freut sich Apalowo auch mehr darüber, dass sein Film nun auch in Nigeria gezeigt wird und dort für Gesprächsstoff sorgt, als über die Auftritte an internationalen Filmfestivals oder Ehrungen aus Berlin. «Nun besteht Hoffnung, dass ich wieder in Nigeria als Filmemacher arbeiten kann und den Masterabschluss aus England gar nicht brauche.»

