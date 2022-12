Der Derivatus – Es ist die Welt des Dollars. Wir leben nur darin. Abgesänge auf die Wichtigkeit der US-Valuta sind verfrüht, wie die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich konstatiert.

«Nach Golde drängt. Am Golde hängt. Doch alles! Ach, wir Armen!» So heisst es in Goethes Faust. Nur, dass man heute das Edelmetall durch den Dollar ersetzen sollte. Denn die Abgesänge auf die US-Valuta klingen zwar immer wieder an, bisher haben sie sich aber nicht bewahrheitet. Der Dollar bleibt die Basis für das globale Finanzsystem.