Kaffee mit Damir Bogdan – «Es ist eine Freude» Der Wirtschaftsinformatiker ist CEO von UptownBasel Infinity. Das Start-up hilft Unternehmen, die mit Quantencomputern Probleme lösen wollen. Rainer Weihofen

Vor dem Kaffee mit Damir Bogdan geht es an einem sonnigen und sehr windigen Vormittag schnellen Schrittes über das Gelände der 70’000 Quadratmeter grossen UptownBasel, ein im Jahr 2012 in Angriff genommenes Projekt der Investorenfamilie Staehelin.

Er führt durch leere Hallen, die demnächst von einem Hersteller von medizinischen Verpackungen, von der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA und vom Dentalspezialisten Straumann besiedelt werden, der eine auf 3-D-Druckern basierende Produktion aufbauen will. Der Weg führt vorbei an einer riesigen Baugrube, in der ein Gebäude mit einem heimischen Wald auf dem Dach entsteht, durch ein Auditorium auf eine Dachterrasse, wo Feuerschalen auf die Mitarbeiter warten. Rund 100 Unternehmen sollen sich auf dem Areal ansiedeln und 2500 Arbeitsplätze schaffen.

Im Kompetenzzentrum

Die Führung endet in den Räumen von UptownBasel Infinity, der jüngsten Tochtergesellschaft des «Kompetenzzentrums für Industrie 4.0». So nennt sich das Mutterunternehmen im Untertitel. Bei der Muttergesellschaft ist Bogdan Chief Technology Officer (CTO), bei der Tochter der CEO.

UptownBasel Infinity ist ein kommerziell nutzbarer Quantencomputer-Hub, der erste und bisher einzige in der Schweiz. Quantencomputer nutzen Wechselwirkungen zwischen quantenmechanischen Zuständen und basieren auf sogenannten Qubits, die im Gegensatz zu den klassischen Bits herkömmlicher Computer mehr als die beiden Zustände 1 und 0 kennen. Sie rechnen unvorstellbar schnell und eröffnen der Forschung und den Unternehmen ganz neue Möglichkeiten.

Bogdan steht vor einem Foto, das einen Quantencomputer von IBM zeigt, einer der Partner von UptownBasel Infinity. Zu sehen ist der eigentliche Chip, gross wie ein Daumennagel, umgeben von komplizierter Kühltechnik. «Quantencomputer sind Diven», sagt der CEO. Damit sie keine Fehler machen, müssen sie gekühlt werden, bis nahe an den absoluten Nullpunkt. Für das heimische Büro sind die Maschinen eher nicht geeignet.

Ein Blick ins Innere eines Quantencomputers: Der eigentliche Chip ist das kleine dunkle Rechteck unten in der Mitte, die Kabel für die Signale sind weiss, der Rest dient der Kühlung. Bild: ZVG/IBM

Damir Bogdan ist Wirtschaftsinformatiker und hat seine Karriere bei der St. Galler Kantonalbank begonnen und lange bei bei der Swisscom und bei Raiffeisen gearbeitet, bevor er sich als Unternehmensberater selbständig machte. Vor zwei Jahren liess er sich bei UptownBasel nieder. «Für mich ist das hier die Kumulation von all dem, was ich gelernt habe», sagt er. «Technologie, Strategie, Management, Innovation. Es ist eine Freude.»

Doch was macht ein Quantencomputer-Hub genau? Das Team besteht aus rund zwanzig Leuten. Darunter sind Datenwissenschaftler, Quantenphysiker und Spezialisten für künstliche Intelligenz, die zuvor beispielsweise am Forschungszentrum Cern, bei Roche oder bei Goldman Sachs gearbeitet haben. Kunden sind Unternehmen aus den Branchen Logistik, Chemie, Pharma und Life Science oder aus der Finanzwirtschaft.

Übersetzer statt Evangelisten

«Wir sind keine Evangelisten, sondern Übersetzer», sagt Bogdan «Wir erklären unseren Kunden, was Quanten-Computing ist und welche Aufgaben damit bewältigt werden können.» Im nächsten Schritt beschreiben die Kunden die Probleme, die sie mit Quanten-Computing angehen möchten. «Wir überlegen dann, wie man diese Probleme mit der Unterstützung von Quantum-Rechnern lösen kann und machen einen Projektvorschlag», erklärt Bogdan den dritten Schritt, bei dem es auch um die Finanzierung gehe. Nach dem Projektstart dauere es je nach Komplexität der Aufgabe neun bis 24 Monate, bis die Ergebnisse vorlägen.

Zu den Projekten gehört auch die Kombination von klassischen Rechnern im Verbund mit Quantencomputern. «Wir können auf 5% der global verfügbaren Rechenleistung von IBM zugreifen.» Auch wenn das bescheiden klingt, gerät Bogdan dabei ins Schwärmen, denn diese Leistung reicht wegen der Schnelligkeit der Computer für sehr viele Berechnungen aus. Hinzu kommen noch Kapazitäten beim Hardwarehersteller D-Wave. Ein weiterer Partner, dessen Name noch vertraulich ist, will einen Quantencomputer direkt in der Uptown aufbauen und damit zusätzliche Rechenleistung schaffen.

Damir Bogdan treibt das Geschäft mit hohem Tempo voran. «Wir haben in UptownBasel vor eineinhalb Monaten QAI-Ventures gestartet mit Alexandra Beckstein als CEO.» Das Q steht für Quantum und das AI für Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Dabei handelt es sich um einen Fonds über 50 Mio. Fr., die in Start-ups im namensgebenden Umfeld investiert werden sollen. «Wir bringen die Start-ups in unser Ökosystem ein, wo sie Komponenten entwickeln sollen, die auf unserer Hardware laufen», begründet Bogdan den Schritt. Damit würden wiederum Kundenprojekte beschleunigt. «Es gibt immer mehr Daten, die Probleme werden immer komplexer, dem versuchen wir Herr zu werden.»

