Der Anlagechef von Belvédère Asset Management traut dem Aufwärtstrend an den Börsen noch nicht und meidet risikoreiche Investments.

Herr Heller, der Kompromiss für die US-Schuldenobergrenze ist vom Parlament abgesegnet. Können sich die Börsen jetzt erholen?

Die Märkte verhielten sich diesmal erstaunlich ruhig, obwohl sich der Streit über die US-Schuldenobergrenze recht verschärfte – ähnlich wie 2011 oder 2013 – und sich die politischen Lager noch eine Minute vor zwölf unversöhnlich gegenüberstanden. 2011 kam es zu einer Aktienkorrektur von 18%, «begünstigt» allerdings auch durch die europäische Schuldenkrise. Im Schnitt sanken die Märkte gemäss Berechnung von Pimco bei Streitigkeiten über die US-Schuldenobergrenze in der Vergangenheit im Monat vor der Einigung zwischen 6 und 7%. Weil das diesmal nicht geschehen ist, ist das Erholungspotenzial nun beschränkt. Eher untypisch war diesmal auch, dass die Volatilität an den Börsen gering blieb. Die einzige Ausnahme stellten die CDS respektive Credit Default Swaps dar, also die Kreditausfallprämien für US-Staatsanleihen, die mehr hochschnellten als während der Finanzkrise.