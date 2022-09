Interview zu nachhaltigem Investieren – «Es ist Zeit für ESG 2.0» Schlechte Performance und Reputationsrisiken – nachhaltiges Investieren steckt in einer Sinnkrise. Ein Gespräch mit vier Anlageprofis darüber, wie es weitergehen soll. Sylviane Chassot Beatrice Bösiger

Larissa Jäger (Forma Futura), Burkhard Varnholt (Credit Suisse Schweiz), Marc Possa (VV Vermögensverwaltung) und Rosa Sangiorgio (Pictet Wealth Management) (von o.l. nach u.r.). Bild: Yvon Baumann

Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung, kurz: ESG. Diese drei Buchstaben verliehen der Finanzbranche in den vergangenen Jahren neuen Schwung. In diesem Jahr ­leidet die Performance der Fonds und Schlagzeilen wegen Greenwashing machen der Branche zu schaffen. FuW hat vier Praktiker gefragt, was sich ändern muss.