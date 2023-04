Weltgrösste Automesse in Schanghai – Es muss nicht immer Tesla sein Am chinesischen Markt für Elektroautos herrscht ein Wildwuchs an Marken. Der König BYD dominiert. Andere werden untergehen. Und bald kommt ein IPO. Alexander Trentin , Schanghai

Ein Wildwuchs an Automarken: Dadao – «grosser Weg» – heisst die neue Marke von Pick-up Trucks des Herstellers JMC. Als gewöhnlicher Verbrenner eine Ausnahme auf der Shanghai Auto Show. Bild: Alexander Trentin

HiPhi, IM, Zeekr, Arcfox oder Dadao? Das sind keine Charaktere in einem neuen Science-Fiction-Film, sondern chinesische Marken, die sich diese Woche auf der weltgrössten Automesse in Schanghai präsentieren. Eine Besonderheit der Messe im Vergleich zu Europa sind zum einen die Heerscharen an Influencern, die über das Handy ihrem Publikum in sozialen Medien live die über hundert neuen Modelle vorstellen.