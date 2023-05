Kaffee mit Claudio Feser – «Es stimmt nicht, dass junge Leute eine schlechte Arbeitsmoral haben» Claudio Feser war zentral beim Aufbau des griechischen Arms des Beratungsunternehmens McKinsey. Er sagt, die wichtigste Eigenschaft eines guten Beraters sei Empathie. Simone Stern

Eigentlich möchte Claudio Feser die Fragen stellen, nicht umgekehrt. Die aufmerksame Neugierde passt zum mehrfachen Autor und Ex-McKinsey-Partner. Seitdem Feser nicht mehr Vollzeit als Berater arbeitet, hat er nebst der Schreibtätigkeit noch Zeit, Innovation, Decision-making und Leadership an der HSG zu unterrichten. Ausserdem ist er Vorstandsmitglied für das Sport-Entertainment-Unternehmen Greenreb, die grösste Schweizer Weinhandlung Flaschenpost und die Ärztepartnerschaft Enzian Health.

Trotz seinem beeindruckenden Lebenslauf will Feser nicht, dass sich alles um ihn dreht. Er stellt nach jeder Antwort eine aufmerksame Gegenfrage. Mit ihm zu sprechen ist wie ein intellektueller Wrestling-Match, bei dem beide versuchen, mehr Information aus dem Gegenüber herauszuholen.

Feser erinnert mit dieser Charaktereigenschaft an Bill Clinton, über den gesagt wird, die Fähigkeit zu besitzen, dem Gegenüber das Gefühl zu geben, die interessanteste Person der Welt zu sein. Den US-Präsidenten hat Feser persönlich an einer McKinsey-Konferenz kennen gelernt und bestätigt: «Es war erstaunlich. Clinton konnte sich mit jedem verbunden machen.»

Empathische Menschen beeindrucken Feser. Dabei differenziert er emotionale Empathie, die seelisches Mitfühlen umfasst, von der kognitiven Empathie, bei der man sich analytisch in eine andere Person hineinversetzen kann. Seine Frau Evelyne habe besonders viel emotionale Empathie, während bei ihm eher die kognitive Empathie ausgeprägt sei. Passend, denn die wichtigste Voraussetzung für einen guten Berater ist laut dem 59-Jährigen, dass man gerne anderen Menschen hilft. Und das kann man nur, wenn man sich «in die Schuhe anderer Menschen» versetzen kann.

Die zweitwichtigste Qualität? Dinge zu hinterfragen und das Selbstvertrauen zu haben, sich querzustellen. «Bei McKinsey wird zelebriert, wenn man das Richtige macht – auch wenn man den Klienten verliert –, solange die Aufgabe faktenbasiert sauber gemacht wurde. Das ist einzigartig in der Beratungsbranche.»

Dafür gesteht Feser, dass Berater überdurchschnittlich viel arbeiten. Auch an der Universität St. Gallen, wo er doziert, hat er den Eindruck, dass junge Leute viel und lange arbeiten. «Meine Studienzeit», schmunzelt er, «habe ich lockerer in Erinnerung.»

Den Ruf, dass junge Menschen eine schlechte Arbeitsmoral haben, findet er deshalb ungerechtfertigt. Er sieht dabei kein Jugendthema, sondern einen gesellschaftlichen Wandel, bei dem akzeptierter wird, Verwundbarkeiten zu zeigen und eine Work-Life-Balance zu haben. Die 4-Tage- oder 35-Stunden-Arbeitswoche findet er super. «Das hat mit Produktivitätswachstum zu tun, nicht mit Politik. In meinen ersten Jahren in der Beratungsbranche haben wir noch mit Briefen kommuniziert. Vieles könnte man heute mit ChatGPT machen.»

Selbst gelingt Feser die eigene Work-Life-Balance kaum. «Aber was massiv hilft, ist dich um andere zu kümmern – deinen Partner, deine Kinder, deine Freunde, deinen Hund. Wenn du den Problemen von anderen zuhörst, zieht dich das aus deinem Sog.»

Laut Feser wird die Abnahme von Arbeitszeit und Zunahme von Freizeit langfristig anhalten. Auch die Bedeutung eines balancierten Lebens wird zunehmen. «Wenn jemand vor 20 Jahren gemeint hätte, Meditation ist wichtig, hätte man gesagt, der ist ein Weirdo.» Mit letzterem Wort ist «Spinner» gemeint. Feser scheut sich nicht vor Anglizismen, wechselt oft flott auf Englisch. Als Kind wurde er zweisprachig erzogen, auf Deutsch und Italienisch.

Seine Jugend verbrachte er in Bergamo, hat auch dort die Matur gemacht. Mit seiner italienischen Mutter und seinem Basler Vater wurde zu Hause überwiegend Italienisch gesprochen, «mein Vater versuchte einfach mitzuhalten», lacht er. Durch seine italienische Kindheit finden viele seiner Gedankengänge in seiner Muttersprache statt. Auch sehr italienisch ist seine definitive Meinung auf die Grundsatzfrage: Pandoro oder Panettone? «Pandoro», deklariert Feser, «Ich hab im Panettone diese … Dinger nicht gern» – gemeint sind kandierte Früchte.

Bevor sein Cappuccino leer ist, zieht Feser noch Parallelen zwischen seinem Mutterland und Griechenland, wo er an der Front war, die McKinsey-Präsenz aufzubauen. «In den Ländern herrscht keine Meritokratie. Viele ausgebildete Griechen und Italiener würden gerne in ihrer Heimat arbeiten, kommen aber mangels Vernetzung nicht an gewisse Positionen. Sie können kaum Karriere aufgrund ihrer Fähigkeiten machen.» Als 1999 das Griechenland-Büro aufgebaut worden ist, erhielt McKinsey pro Stelle zehn bis fünfzehn Bewerbungen von Griechen im Ausland, die heimkehren wollten.

Was Feser in Bewerbern stets gesucht hat? Bescheidenheit. «Leute, die sich selbst hinterfragen, machen allen anderen – und sich selbst – einen riesigen Gefallen.» Dabei unterscheidet er stark zwischen Werten und Fähigkeiten. Werte ändern sich kaum, Fähigkeiten kann man erlernen.

Was noch zum Erfolg beiträgt? Dafür wird der Journalist und Autor Malcolm Gladwell zitiert: «Ein grosser Teil des Erfolgs besteht aus Glück, darin, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.»

Simone Stern schreibt seit Sommer 2022 für «Finanz und Wirtschaft» mit Schwerpunkten Luxus, Konsum und Finanzplatz.

