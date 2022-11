Nonvaleur – Es war einmal ein Land 1967 löste sich Nigerias Südosten unter dem Namen Biafra vom Zentralstaat – unter schrecklichen Opfern, doch letztlich ohne Erfolg. Manfred Rösch

Biafra war der Name eines Staates und bleibt der Titel einer Tragödie. Eine, vielleicht zwei Millionen Menschen kamen im Biafrakrieg um. Reiferen Jahrgängen stehen die erschütternden Bilder ausgehungerter Kinder noch vor Augen. Das war 1967 bis 1970. Der Südosten Nigerias, das erst seit wenigen Jahren keine britische Kolonie mehr war, hatte sich damals als Biafra für unabhängig erklärt. Die Leute im ölreichen Nigerdelta, zumeist dem Volk der Igbo angehörig, begrüssten die Devise «Los von Lagos!». Diplomatische Anerkennung fand Biafra kaum, internationale Sympathien schon. Im – oft etwas überhöht dargestellten – Unruhejahr 1968 sprachen sich Prominente wie Jean-Paul Sartre, François Mauriac, Martin Luther King Jr. oder John Lennon für Biafra und gegen Gewalt aus. Joan Baez und Jimi Hendrix traten in Manhattan an einem Benefizkonzert für Biafra auf. Der kurzlebige Staat war naturgemäss klamm und versuchte, sich auf dem Finanzplatz London zu finanzieren – die Anleihe zu 6% über zehn Jahre, gestückelt in 1000-Pfund-Sterling-Anteile, wurde 1969 ausgestellt, bereits weit im Süden in Umuahia, denn die ursprüngliche Hauptstadt Enugu war von nigerianischen Regierungstruppen eingenommen worden. Ein Renner auf dem Kapitalmarkt waren Biafra-Papiere nicht. «There Was a Country»: Unter diesem Titel fasste der nigerianische Schriftsteller Chinua Achebe (1930–2013) seine Erinnerungen zusammen. Der Igbo Achebe, ein Literat von Weltgeltung, setzte sich damals für eine selbständige Heimat ein. Später beteiligte er sich an der nigerianischen Politik, wandte sich jedoch bald ab: Unfähigkeit, ethnische Ressentiments, Korruption widerten ihn an. Daran hat sich, bald ein Jahrzehnt nach Achebes Tod, nichts geändert.

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW.

