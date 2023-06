Anlagen – «ESG ist eher ein Push- als ein Pull-Markt» Für Sean Hagerty, Europachef des US-Vermögensverwalters Vanguard, sollte die Finanzbranche bei ESG-Investments realistisch sein – und das Anlegerthema Disruption im Auge behalten. Marc Forster

Auch in den USA wird für die Umwelt und nachhaltige Themen demonstriert, hier in den Strassen von Boston. Allerdings können über 60% der Amerikaner mit dem Begriff ESG wenig anfangen. Bild: CJ Gunther/EPA via Keystone

ESG-Anlagen sind seit Jahren ein massives Thema bei Vermögensverwaltern. Doch die Strategie kommt nicht überall gut an. In den USA geht die Kritik an ESG so weit, dass politisch motivierte Vermögensverwalter Strategien aufgelegt haben, die ESG-Kriterien bewusst infrage stellen.