Disney-Markteintritt – ESPN-Deal belastet Wettdatenkonzern Sportradar Die Expansion des Unterhaltungsriesen Disney ins Sportwettengeschäft lassen die Aktien von Sportradar stark verlieren. Sportradars Zweitquartalszahlen enttäuschen ausserdem beim Gewinn. Siegmund Skalar

Sportradar beliefert sowohl Wettkonzerne wie Medienunternehmen mit Echtzeitdaten zu Sportereignissen. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Der US-Unterhaltungsriese Disney steigt ins Wettgeschäft ein. Bereits am Dienstag gab der Disney-Tochtersender ESPN eine Übereinkunft mit dem US-Glücksspielkonzern Penn Entertainment bekannt. Per Herbst soll der gemeinsame Wettdienst ESPN Bet in sechzehn US-Bundesstaaten ausgerollt werden. Der Medienkonzern, der bereits länger nach einem Partner gesucht hat, wird damit auch zu einem Sportwettenanbieter.