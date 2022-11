Milliardenübernahme – EU-Kartellbehörde prüft Microsoft-Kauf von Activision Blizzard Es gibt Bedenken, dass Microsoft durch die Übernahme den Zugang zu den Konsolen und den Blockbustern von Activision Blizzard verwehren könnte.

Laut der Europäischen Kommission gibt es Bedenken über die Verwehrung des Zugangs zu Blockbustern wie «Call of Duty». Bild: Michael Ciaglo/Bloomberg

Microsoft sieht sich in Europa mit einer Kartellbeschwerde der Handelsgruppe Cispe wegen seiner Cloud-Computing-Praktiken konfrontiert. «Microsoft nutzt seine Dominanz im Bereich der Produktivitätssoftware aus, schränkt die Auswahl ein und treibt die Kosten in die Höhe, wenn europäische Kunden in die Cloud wechseln wollen, und verzerrt so die digitale Wirtschaft Europas», teilte Cispe-Generalsekretär Francisco Mingorance am Mittwoch nach der Einreichung der Beschwerde bei den Kartellbehörden der Europäischen Union (EU) mit. Microsofts neue Vertragsbedingungen, die seit 1. Oktober gelten, würden zusammen mit anderen Praktiken das europäische Netzwerk für Cloud Computing irreparabel schädigen, heisst es in der Beschwerde. Zur der Gruppe Cispe gehört auch der Online-Riese Amazon. Amazon ist der Marktführer im Cloud-Computing-Sektor, gefolgt von Microsoft und Google.

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.