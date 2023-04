Haushaltsdefizite – EU-Kommission stellt Pläne für flexiblere Schuldenregeln vor Im Mittelpunkt stehen individuell ausgehandelte Abbaupfade für EU-Staaten mit zu hohen Haushaltsdefiziten und Schuldenständen.

Feste numerische Vorgaben zum Abbau soll es nach Vorstellung der EU-Kommission nicht geben. Bild: Olivier Hoslet/EPA/Keystone

Die EU-Kommission hat ihre Pläne für eine Reform der europäischen Schuldenregeln vorgestellt. Kern sind individuell ausgehandelte Abbaupfade für EU-Staaten mit zu hohen Haushaltsdefiziten und Schuldenständen. Diese sollen künftig in der Regel in einem Zeitraum von vier Jahren ihre Werte verbessern, in Ausnahmefällen innerhalb von sieben Jahren. Ausserdem sollen Massnahmen ergriffen werden, damit es mittelfristig keinen Rückfall zu höheren Defiziten und Schuldenständen gibt. Die Bundesregierung hatte sich zuletzt für noch ambitioniertere Pläne eingesetzt.

Feste numerische Vorgaben zum Abbau soll es nach Vorstellung der EU-Kommission nicht geben. Deutschland wollte genau dies, mit einem Abbau des Schuldenstands von einem Prozentpunkt pro Jahr. Das individuell mit Brüssel ausgehandelte Abbauziel würde vielen Ländern mehr Flexibilität geben und Brüssel einen stärkeren Einfluss. Wegfallen würde die sogenannte Zwanzigstel-Regel. Diese sieht bisher vor, dass Euro-Länder mit einer Schuldenquote von über 60% der Wirtschaftsleistung jedes Jahr ein Zwanzigstel der Differenz zwischen 60% und der tatsächlichen Quote abbauen müssen. Das überfordert vor allem hoch verschuldete EU-Mitglieder wie Griechenland, Portugal und Italien.

Die Haushaltsdefizite sollen weiterhin grundsätzlich maximal 3% der Wirtschaftsleistung betragen. Länder, die dieses Ziel reissen, müssen dann jedes Jahr um 0,5 Prozentpunkte reduzieren, bis der Wert wieder eingehalten wird. Nach den mehrjährigen Anpassungsphasen sollen die Defizite ohne Sondermassnahmen zehn Jahre unter drei Prozent bleiben.

Wegen der Corona-Pandemie und der Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine sind die Schulden weltweit sprunghaft gestiegen. Die bisherigen Vorgaben wirken für viele EU-Staaten nicht mehr zeitgemäss und kaum zu erreichen. Deswegen soll das Regelwerk – der sogenannte Stabilitätspakt – nun zum vierten Mal überarbeitet werden. Seit 2020 sind die Regeln ausgesetzt, sollen aber ab Anfang 2024 wieder greifen. Deswegen muss sich die EU noch dieses Jahr auf eine Reform verständigen, was als schwierig gilt.

Der deutsche Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte diese Woche erneut vor einer Aufweichung der Vorgaben gewarnt. «Wir müssen sicherstellen, dass wir finanzielle Puffer für mögliche Krisen in der Zukunft haben.» Es brauche klare Regeln, zudem sei die Durchsetzung entscheidend. In der Vergangenheit gab es immer wieder Verstösse, ohne dass dies spürbare Konsequenzen hatte.

