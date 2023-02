Nordirland-Abkommen – EU und Grossbritannien sollen sich geeinigt haben Der Konflikt dreht sich um besondere Zollregeln für den Handel zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Staat Irland.

Rishi Sunak wollte die Vereinbarung nach einem Treffen mit Ursula von der Leyen am Montag bekanntgeben. Bild: Kin Cheung/AP Photo/Keystone

Grossbritannien und die Europäische Union (EU) haben sich im jahrelangen Brexit-Streit um das Nordirland-Abkommen Regierungskreisen zufolge geeinigt. Premierminister Rishi Sunak wollte die Vereinbarung nach einem Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag in London bekanntgeben. Am Abend wollte sich Sunak im Parlament dazu äussern.

Der Konflikt drehte sich um das sogenannte Nordirland-Protokoll, das besondere Zollregeln für den Handel zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Staat Irland aufstellte. Insbesondere nordirische Protestanten waren dagegen Sturm gelaufen, weil sie befürchteten, dass ihr Land faktisch vom Rest des Vereinigten Königreichs abgetrennt werden könnte.

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.