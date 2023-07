Ausblick auf die EZB-Sitzung – Euro-Notenbanker können auf Trendwende bei der Inflation hoffen Hardliner im Rat der Europäischen Zentralbank stellen eine Zinserhöhung im September infrage. Positive Signale kommen von den Preisen für Industriegüter und von den Löhnen. André Kühnlenz

Wenn der EZB-Rat am Donnerstag in Frankfurt tagt, ist eine Zinserhöhung beinahe garantiert. Bild: Getty Images

An den Finanzmärkten gilt es als ausgemacht, dass die Europäische Zentralbank (EZB) auch im September ihre Leitzinsen erhöhen wird. Seit Ende Juni sagen dies die Wetten an den Terminmärkten voraus. Bis vor kurzem sind entsprechende Signale von vielen Falken im EZB-Rat gekommen – also den Währungshütern, die eine eher harte Line im Kampf gegen die Inflation vertreten. Doch jetzt dürfte es noch einmal spannend werden.