Furcht vor Deindustrialisierung in Deutschland – Europa bangt um seinen stärksten Wachstumsmotor Deutschlands Industrie fürchtet wegen der Energiekrise um ihre Triebkraft für die Eurowirtschaft. Gute Jobs könnten verloren gehen, und sinkende Gewinnmargen lassen die Unternehmen auf neue Standorte in Übersee blicken. André Kühnlenz

BASF will Teile ihres Standorts in Ludwigshafen wegen der Energiekrise stilllegen. Bild: Michael Probst/AP Photo

In Deutschland geht die Sorge um, dass die grösste Volkswirtschaft im Euroraum als Wachstumsstütze an Kraft verliert. Wirtschaftsvertreter wie Arbeitnehmer fürchten, dass die Industrie schrumpfen könnte und in den nächsten Jahren gegenüber den Dienstleistern an Gewicht verliert.