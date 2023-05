Interview mit Karen Ward, JPMorgan AM – «Europa ist in der besten Verfassung seit Jahren» Die Chefstrategin für die Region Europa, Naher Osten und Afrika bei JPMorgan Asset Management sieht Europa im Vorteil und legt grossen Wert auf Diversifikation. Sylvia Walter

«Ein schlimmeres Jahr für die Wirtschaft, ein besseres Jahr für die Märkte.» Bild: ZVG

Das Kapitel der negativen Zinsen könne endgültig geschlossen werden, äussert sich Karen Ward erfreut über die Entwicklung an den Finanzmärkten. Sie verfügt über langjährige Erfahrung sowohl auf dem Gebiet der aktiven wirtschaftspolitischen Gestaltung als auch in der Finanz- und Wirtschaftsanalyse. Ihre Karriere startete sie bei der Bank of England. Dort unterstützte sie den geldpolitischen Ausschuss mit entscheidungsrelevanten Wirtschaftsanalysen. Anschliessend arbeitete sie zehn Jahre lang bei der britischen Grossbank HSBC, zuletzt als globale Chefökonomin. Ab 2016 gehörte sie zum Beraterstab des britischen Schatzkanzlers. Karen Ward ist seit 2017 Chefstrategin für Emea bei JPMorgan Asset Management, einem der weltweit grössten Vermögensverwalter.