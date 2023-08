Wer soll für den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg zahlen? Kurz nach dem Einmarsch Russlands schätzten meine Mitautoren und ich, dass der Wiederaufbau etwa 200 bis 500 Mrd. € kosten würde, und wir forderten, dass Europa bei den Wiederaufbaumassnahmen die Führung übernimmt. Nach mehr als 500 Tagen des Todes und der Zerstörung haben sich die veranschlagten Kosten wahrscheinlich mindestens verdoppelt. Daher wird es immer dringlicher, dass Europa die Verantwortung übernimmt.

Auch wenn die USA ein grosses Interesse an der Zukunft der Ukraine haben, wie ihre massive wirtschaftliche und militärische Unterstützung zeigt, gibt es mehrere Gründe, warum Europa das Steuer in der Koordination und Finanzierung des dereinstigen Wiederaufbaus führen muss.

Erstens sind die Interessen Europas enger mit denjenigen der Ukraine verknüpft. Die USA haben zwar vom Fall der Berliner Mauer 1989 enorm profitiert, doch die europäischen Länder noch weitaus mehr. Ebenso hat Europa bei einer Rückkehr zum Status quo der Vorkriegszeit mehr zu verlieren, ganz zu schweigen von der drohenden Gefahr einer nuklearen Eskalation.

Die USA wollen nicht alles tragen

Zweitens müssen sich die Europäer darüber im Klaren sein, dass, selbst wenn die militärische Unterstützung der USA für Europa und die Ukraine nach den Präsidentschaftswahlen 2024 intakt bleiben sollte – was angesichts der aktuellen politischen Lage in den USA ein grosses «Wenn» ist –, die Begeisterung der Amerikaner für finanzielle Dauerhilfe wahrscheinlich nachlassen wird, unabhängig vom Ausgang der Wahlen. Sowohl Demokraten als auch Republikaner nehmen zunehmend populistische Positionen ein, und die Populisten von heute konzentrieren sich hauptsächlich auf innenpolitische Themen und kümmern sich kaum um den Rest der Welt.

«Wenn die USA ihren Militärhaushalt auf europäisches Niveau senken könnten, würden sie jährlich etwa 400 Mrd. $ einsparen.»

Drittens hat die Europäische Union der Ukraine bereits den Status eines Beitrittskandidaten gewährt und damit anerkannt, dass das Land ein integraler Bestandteil Europas ist und Teil des Blocks sein sollte. Da die Ukraine höchstwahrscheinlich umfangreiche technische Hilfe benötigen wird, um ihre Governance-Standards zu verbessern und die Beitrittsbedingungen zu erfüllen, muss die EU alles in ihrer Macht Stehende tun, um diesen Prozess zu beschleunigen.

Darüber hinaus haben die europäischen Länder jahrzehntelang von den amerikanischen Militärausgaben profitiert. Im Verhältnis zum BIP geben die USA derzeit doppelt so viel für die nationale Verteidigung aus wie die EU-Mitgliedstaaten. Wenn die USA ihren Militärhaushalt auf europäisches Niveau senken könnten, würden sie jährlich etwa 400 Mrd. $ einsparen. Umgekehrt würde Europa, wenn es seine Ausgaben auf das US-Niveau anheben würde, mindestens 300 Mrd. $ pro Jahr mehr ausgeben, was leicht ausreichen würde, um den Wiederaufbau der Ukraine und vieles mehr zu finanzieren. Dieser Betrag würde den Anteil der EU am Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg mehr als decken.

Europa bezahlt kaum für seine Verteidigung

Natürlich können wir nur spekulieren, ob Putin von einem Angriff auf die Ukraine abgesehen hätte, wenn Europa seine Verteidigungskapazitäten verstärkt hätte. Aber ein Bericht der französischen Nationalversammlung vom Februar, der darauf hindeutet, dass das Land im Falle eines heftigen bewaffneten Konflikts seine vorhandene Munition innerhalb von Wochen aufbrauchen würde, erweckt nicht gerade Vertrauen in die militärische Bereitschaft der europäischen Länder. Präsident Emmanuel Macron hat zwar Schritte zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben unternommen, doch diese Massnahmen zielen lediglich darauf ab, den Nato-Richtwert von 2% des BIP zu erreichen.

Warum gibt Europa so viel weniger für seine eigene Verteidigung aus als die USA? Die Ökonomen Mancur Olson und Richard Zeckhauser argumentierten in ihrem brillanten Werk «An Economic Theory of Alliances» (1966), dass grössere Länder oft einen unverhältnismässig hohen Anteil an den Kosten von Massnahmen tragen, die dem Gemeinwohl dienen. Die dürftigen Beiträge der kleineren Nato-Mitglieder sind ein typisches Beispiel dafür. Ein Land wie Kanada gibt z.B. nur 1,3% seines BIP für die Verteidigung aus, weil es weiss, dass die USA einen Grossteil der Last tragen werden, sodass Schwankungen in seinem bescheidenen Verteidigungshaushalt relativ unbedeutend sind.

Diese Theorie ist alles andere als fehlerfrei: Wie die beispiellosen Waldbrände dieses Sommers gezeigt haben, will die kanadische Regierung auch für die Bekämpfung von Waldbränden nicht viel ausgeben. Aber sie legt dar, warum die USA am Ende oft für die Verteidigungsbedürfnisse anderer Länder aufkommen.

Höhere Schulden, langsameres Wachstum

Ein aktueller Bericht des Kieler Instituts für Weltwirtschaft hat jedoch gezeigt, wie wenig einige europäische Länder wie Frankreich, Italien und Spanien zu den ukrainischen Kriegsanstrengungen beigetragen haben. Zwar hat die EU kürzlich zugesagt, Kiew bis 2027 zusätzliche 50 Mrd. € zur Verfügung zu stellen, doch wird nur ein Drittel dieser Summe als direkte Zuschüsse gewährt. Der Rest wird in Form von Darlehen bereitgestellt, die die Ukraine höchstwahrscheinlich nicht zurückzahlen kann.

Sicherlich ist der Wiederaufbau der Ukraine ein gewaltiges, kostspieliges Unterfangen, dessen Erfolg von vielen Faktoren abhängt, einschliesslich des Engagements der Ukraine selbst, die notwendigen Wirtschaftsreformen durchzuführen. Aber die europäischen Länder müssen sich mit ihrer historischen Verantwortung abfinden, diese Bemühungen anzuführen, selbst wenn dies für ihre eigenen Volkswirtschaften in Zukunft höhere Schulden und ein langsameres Wachstum bedeutet.

Fehler gefunden?Jetzt melden.