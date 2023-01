Globale Einkaufsmanagerindizes – Europäische Industrie mit versöhnlichem Jahresausklang Die konjunkturellen Vorlaufindikatoren haben nach oben gedreht. Erneut kann sich die Schweiz positiv in Szene setzen. Frank Heiniger

Ausser in Griechenland haben die PMI in allen EU-Ländern zugelegt. Bild: Akos Stiller/Bloomberg

In der europäischen Industrie hat sich der Abwärtstrend im Dezember weiter verlangsamt. Der Industrie-PMI (Purchasing Managers Index) für die Eurozone ist gegenüber November um 0,7 auf 47,8 geklettert. Damit verbleibt der Frühindikator zwar in der Kontraktionszone, doch haben sich die Aussichten tendenziell aufgehellt. Dies hatte sich bereits in den vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (Flash PMI) von Mitte Dezember angedeutet.