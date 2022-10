Frühindikatoren der Konjunktur – Europäische Industrieproduktion im Aufwind In der Eurozone hat die Produktion im August deutlich stärker zugelegt als erwartet. Die Unternehmen haben 1,5% mehr hergestellt als im Vormonat.

Die Störungen der Lieferketten belasten die Produktion immer noch. Westend61/Getty Images

Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im August überraschend kräftig hochgefahren. Die Betriebe stellten 1,5% mehr her als im Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit plus 0,6% gerechnet, nachdem es im Juli noch ein Minus von 2,3% gegeben hatte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legte der Ausstoss im August um 2,5% zu.

In der Eurozone stieg die Produktion von Investitionsgütern im August gegenüber dem Vormonat um 2,8% und von Gebrauchsgütern um 0,9%. Der Ausstoss von Vorleistungsprodukten sank hingegen um 0,5% und von Energie um 2,1% . Die im Zuge des Ukraine-Krieges stark gestiegenen Preise für Energie und Rohstoffe machen vielen Industriebetrieben das Leben schwer. Aber auch die seit Ausbruch der Corona-Pandemie zu verzeichnenden Störungen der Lieferketten belasten immer noch.

REUTERS

