Frühindikatoren signalisieren Rezession – Europäische Wirtschaft sackt im Sinkflug weiter ab Die Einkaufsmanagerindizes fallen im Oktober noch deutlicher unter die Wachstumsschwelle. Industrieunternehmen geraten an mehreren Fronten unter Druck. Sylvia Walter

Die Strände am Mittelmeer sind dieses Jahr gut besucht. Das hilft dem Servicesektor der Anrainerstaaten. Doch mit dem Ende der Tourismussaison dreht auch dort die Stimmung. Bild: Extreme-Photographer/Getty Images

Der Kaufkraftverlust der Haushalte in Europa ist erheblich. Auch bei den Unternehmen kommt die daraus resultierende Kaufzurückhaltung zunehmend an, wie die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (Flash PMI, Purchasing Managers Index) für Oktober belegen. Die Flash PMI sind durchaus aussagekräftig, da sie bereits 85% der Antworten der endgültigen Umfrageergebnisse abdecken. Und das Signal der PMI ist im historischen Vergleich eindeutig: Die Rezession ist in Europa angekommen. Offen bleibt nur, wie kräftig sie ausfallen wird.