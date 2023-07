Was zählt – Europameister im Sparen Die Schweiz liegt traditionell vorn. Doch nicht alle können etwas auf die Seite legen. Arno Schmocker

Manchmal hat der Volksmund doch immer noch recht: «Spare in der Zeit, so hast du in der Not.» Die Nettoersparnisse der privaten Haushalte sind ein Motor des langfristigen Wirtschaftswachstums und spielen eine bedeutende Rolle für das Gedeihen eines Landes. Für den Einzelnen gilt auch: Wer Geld auf die hohe Kante legt, kann sich ein Polster anlegen, als Vorsorge für das Alter, für grosse Anschaffungen, schwierige Zeiten und unerwartete Ereignisse. In dieser Grafik wird die Sparquote – Summe des zurückgelegten Geldes im Verhältnis zum verfügbaren Nettoeinkommen – durch einen Coronaeffekt verzerrt. Es wurde deutlich mehr gespart als in den Vorjahren, weil der Bevölkerung Konsumverzicht durch die staatlich verordneten Lockdowns geradezu aufgezwungen wurde. Sparkönige in Europa sind, keine wirkliche Überraschung, die Schweizer. Schon eher erstaunt, mit welch bedeutendem Vorsprung: Die helvetische Sparquote ist mit knapp 22% mehr als doppelt so hoch wie der durchschnittliche Wert in der Europäischen Union. Pro Schweizer Haushalt sind es gemäss Angaben des Vermögensverwalters Inyova ungefähr 1400 Fr. pro Monat. Allerdings handelt es sich eben um Durchschnittswerte: Selbst in der wohlhabenden Schweiz kann gemäss dem Bundesamt für Statistik nur etwa die Hälfte der Bevölkerung regelmässig Geld zurücklegen, rund 40% kaum etwas.

Arno Schmocker kommentiert seit September 2021 wirtschaftspolitische Themen im Bundeshaus in Bern. Zudem schreibt er seit vielen Jahren über Unternehmen in verschiedenen Branchen, derzeit Medizinaltechnik. Mehr Infos

