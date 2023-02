In diesen Tagen jährt sich der barbarische Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, und es ist kein Ende in Sicht. Was nach der irrsinnigen Strategie des Kreml ein militärischer Spaziergang hätte sein sollen, also ein räuberischer Blitzkrieg, oder nach Moskauer Leseart eine «korrektive Strafexpedition», ist zu einem regelrechten Fiasko degeneriert. Ein Jahr nach der Invasion steht ausser Frage, dass sich der neue Zar Wladimir Putin strategisch und militärisch verkalkuliert und vor der Weltöffentlichkeit blamiert hat.

Die tapferen Ukrainer waren durchaus in der Lage, mit westlicher Hilfe nicht nur der übermächtigen russischen Militärmaschinerie zu widerstehen, sondern es ist ihnen zur allgemeinen Verblüffung gelungen, wichtige Gebiete zurückzuerobern.

Gleichwohl ist die Bilanz dieses unsäglichen Krieges erschütternd: Auf beiden Seiten sind insgesamt gegen 250’000 Soldaten gefallen. In der Ukraine sind über 30’000 Zivilisten ums Leben gekommen, über 10 Mio. Menschen sind auf der Flucht, die meisten von ihnen in Mittel- und Westeuropa und viele auch im eigenen Land. Das Bruttoinlandprodukt der Ukraine ist 30% eingebrochen, und die Verwüstungen sind enorm. Ganze Städte, wie die heroische Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer, liegen in Schutt und Asche.

Frieden ist ein instabiles Gleichgewicht

Vieles deutet darauf hin, dass dieser zu einem zermürbenden Stellungskrieg verkommene Waffengang noch lange andauern wird. Der Krieg als eine der Konstanten der Geschichte ist zurück in Europa. Das Unfassbare ist plötzlich und brutal über uns hereingebrochen und hat den Traum vom «ewigen Frieden» im alten Kontinent jäh zunichtegemacht. Über Nacht mussten wir lernen, dass Frieden auch in unseren westlichen Demokratien keine Selbstverständlichkeit ist. Schon Heraklit erinnerte uns daran, dass Frieden ein instabiles Gleichgewicht ist, das nur durch eine anerkannte Vormachtstellung oder durch gleiche Machtstärke bewahrt werden kann.

«Europa kann nicht untätig quasi aus der ersten Reihe zuschauen, wie die Ukraine nach und nach zermalmt wird.»

Auch wenn die schockierende Aggression den Westen dezidiert zum Schulterschluss bewogen hat und den Europäern schmerzlich vorführt, wie unvorbereitet uns dieser Konflikt trifft und wie sehr man auf den Schutzschirm der Nato, sprich: der Amerikaner angewiesen ist, so zeigt die lang andauernde Debatte über die Lieferung von Leopard-Panzern an die ukrainische Armee, wie schwerfällig sich die Europäische Union und besonders Deutschland in dieser herausfordernden geopolitischen Gemengelage bewegen.

Drei Tage nach dem Überfall sprach der deutsche Bundeskanzler von einer «Zeitenwende» und stellte konsterniert fest, dass «die Welt danach nicht mehr dieselbe wie die Welt zuvor» sei. Was folgte, war eine zaghafte Politik, offensichtlich zur Vermeidung einer Eskalation des Krieges. In diesem langen Jahr hat der Westen trotz vieler Beteuerungen und Denkanstösse keinen geopolitischen Plan vorgelegt, wie man den Konflikt entschärfen und Risiken minimieren könnte, geschweige denn einen Friedensplan an der soeben abgehaltenen Münchner Sicherheitskonferenz präsentiert.

Für eine neue Allianz der Demokratien

Nur die Chinesen sprachen in München von einem zwar undefinierten Friedensplan, aber immerhin. Natürlich kann man die Avancen Beijings, die viel mit der Taktik des «Divide et impera» zu tun haben, nicht ganz für bare Münze nehmen, zumal das Reich der Mitte immer enger mit Moskau kooperiert. Es ging aber ebenso um die Definition westlicher Werte und politischer Ziele, um die Bestimmung westlicher Interessen und daraus abgeleitet um die Formulierung einer aktiven Aussenpolitik, die die Belange der gesamten westlichen Hemisphäre berücksichtigt, inklusive des amerikanischen Doppelkontinents. Lateinamerika den Chinesen zu überlassen, wäre töricht.

Gefragt war schliesslich eine Sicherheitsarchitektur, die in einer neuen Allianz der Demokratien gipfeln sollte. Mit anderen Worten, speziell Europa stand vor der schwierigen Aufgabe, seine mentale Blockade zu überwinden und seine rüstungs- und energiepolitischen Abhängigkeiten rasch zu verringern. Viel ist diesbezüglich in diesem Jahr nicht geschehen. Wenn der Aggressor Putin diesen Krieg nicht gewinnen darf (Scholz dixit), ist dann die logische Konsequenz daraus, dass die Ukraine obsiegen wird? Wenn brutale Macht Recht nicht brechen darf, ergo ein Diktatfrieden nicht hinzunehmen ist, wie definiert man folgerichtig ein minimales Kriegsziel, um nicht in einen grösseren Konflikt hineinzuschlittern? Das ist heute Europas Dilemma, denn einen Krieg à la carte gibt es nicht.

Ein Jahr danach ist das Paradox dieses Krieges, dass der Westen so einig ist wie selten zuvor, aber über bedeutend weniger Einfluss auf der Welt verfügt als ehedem. Darüber kann auch die spektakuläre Reise Joe Bidens nach Kiew nicht hinwegtäuschen. An der Münchner Sicherheitskonferenz ist überdeutlich geworden, mit welchem Desinteresse viele Teilnehmer aus der Dritten Welt die westlichen Bedenken und Sorgen aufnehmen. Putin ist ein schlechter Verlierer, und er ist entschlossen, seinen «heiligen» Kampf weiterzuführen, um «Neurussland» (Ukraine) heimzuholen und den «dekadenten» Westen in die Schranken zu weisen.

Der Einsatz steigt – und damit das Risiko

In Russland kommt diese patriotische Kriegspropaganda gut an; tatsächlich ist es ihm gelungen, die öffentliche russische Meinung um sich zu scharen. Er scheint entschlossen, noch mehr junge Soldaten als Kanonenfutter an die Front zu schicken, seine militärische Muskulatur so lange einzusetzen wie nötig und noch mehr Opfer hinzunehmen. Wie lange kann er einen solchen Krieg führen? Und wie lange kann die ukrainische Armee – selbst mit der Unterstützung der revolutionären Feinderkennungssoftware von Palantir Technologies – der geplanten russischen Gegenoffensive die Stirn bieten? Vor diesem Geschehen stellt sich die bange Frage, ob es den couragierten Ukrainern gelingen kann, die vollständige Souveränität, ergo die Grenzen von vor 2014, wiederherzustellen. Aus heutiger Sicht scheint ein solches Szenarium militärisch schwierig zu erreichen und wäre für Putin inakzeptabel, weil für ihn existenziell.

Vorerst geht dieser Krieg in eine nächste, gefährlichere Phase. Der Einsatz steigt – und damit auch das Risiko, notabene für ganz Europa. Es ist Zeit geworden für eine intelligente und entschlossene Diplomatie; Europa kann nicht untätig quasi aus der ersten Reihe zuschauen, wie die Ukraine nach und nach zermalmt wird und der Konflikt gefährlich um sich greift. Es ist selbstverständlich wichtig, dem Kriegstreiber westliche Entschlossenheit und Stärke zu demonstrieren. Er muss seine Grenzen kennen, nicht verschieben. Das transatlantische Bündnis ist für Europa überlebenswichtig und unverzichtbar für das europäische Verteidigungsdispositiv. Allerdings darf sich Europa nicht in eine Sackgasse manövrieren lassen.

Gleichwohl sollte der Krieg in der Ukraine schleunigst beendet werden. Washington und Brüssel sollten Leitideen formulieren für einen neuen internationalen Ansatz und entschlossen genug sein, in der neuen Weltordnung, die am Entstehen ist, trotz allen Widerständen, die gerade gegen westliche Ansinnen zugenommen haben, voranzugehen. Die Ukraine, die ja für die Russen schlicht ein «innerrussisches» Problem ist, hat einen langen Dornenweg vor sich, um zu einem dauerhaften, garantierten Frieden zu finden. Hier steht europäische Gestaltungspolitik in der Pflicht. Die Kardinalfrage für Europa wird sein, ob es in dieser Dichotomie gelingt, sich endlich zu bündeln, wilhelminische Komplexe abzulegen und an einer neuen multilateralen Welt aufbauend mitzuwirken. Es steht viel auf dem Spiel.

Sinforiano de Mendieta ist Unternehmer und freier Journalist. Mehr Infos

