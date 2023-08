Ein Militärputsch im westafrikanischen Wüstenstaat Niger hat die seit langem unruhige Sahelzone wieder einmal in den Fokus der westlichen Öffentlichkeit gerückt – und ihren Ruf als die «Putschzone Afrikas» nachhaltig bestätigt.

Der bis zu 800 Kilometer breite Streifen, der sich am südlichen Rand der Sahara quer über den afrikanischen Kontinent vom Atlantik im Westen bis an sein Horn am Roten Meer erstreckt, gehört seit Jahrzehnten zu den ärmsten und am wenigsten entwickelten Regionen der Welt. Zuletzt war die Region vor drei Monaten in den Schlagzeilen als ein blutiger Machtkampf im Sudan die Evakuation fast aller Ausländer dort notwendig gemacht. Nun folgt nur kurz darauf eine ähnliche Operation in Niger.

Die Uran-Frage

Für die Region am Südrand der Sahara, die seit über zehn Jahren von Dschihadisten mit engen Verbindungen zu Al Qaida und dem Islamischen Staat terrorisiert wird, ist der jüngste Putsch ein Indiz dafür, dass eine Eskalation der Lage immer wahrscheinlicher wird. Allein im vergangenen Jahr sind dem Konflikt in Burkina Faso, Mali und Niger rund 10’000 Menschen zum Opfer gefallen. Inzwischen nähert sich der Terror der Islamisten immer mehr dem Mittelmeer, aber auch den afrikanischen Küstenstaaten im Süden.

Niger bleibt als Durchgangsland für Zehntausende von Migranten aus Ländern südlich der Sahara für Europa von grosser Bedeutung als Türsteher zum Mittelmeer. Wirtschaftlich ist das Land indessen weit weniger bedeutsam, als es wegen der nun in den Fokus gelangten Uranvorkommen den Anschein hat.

Zwar wird aus der Europäischen Union (EU) immer wieder darauf verwiesen, kein Land sei für die Versorgung der europäischen Kernkraftwerke derzeit wichtiger als Niger. Allerdings erscheint die Abhängigkeit vom nigrischen Uran übertrieben, weil ein Lieferboykott wegen des weltweit weithin verfügbaren Urans von Kasachstan bis Namibia wohl keine direkten Auswirkungen hätte – und Niger das Geld aus dem Uranverkauf als sonst ressourcenarmes Land dringend braucht und die Kunden nicht einfach nach Belieben austauschen kann.

«Ausgerechnet dieses Armenhaus hat ein extrem hohes Bevölkerungswachstum.»

In den vergangenen zehn Jahren war Niger mit einem Anteil von knapp 10% nur fünftgrösster Uranlieferant Frankreichs. Allerdings profitieren nicht nur die Franzosen von den grossen Uranvorkommen in Niger. Der Euratom-Versorgungsagentur zufolge deckt die gesamte EU derzeit knapp ein Viertel ihres Uranbedarfs mit Importen aus dem Niger. Euratom zufolge hätte die EU genug Zeit, allenfalls alternative Lieferanten zu finden. Ihre Lager seien für drei Jahre gefüllt.

Das ist jedoch die einzig gute Nachricht aus dem Sahel. Vor allem zwei Gründe sind für die Dauerkrise verantwortlich. Es ist die Region mit den weltweit knappsten Ressourcen für die Nahrungsversorgung seiner Bewohner. Daneben hat ausgerechnet dieses Armenhaus ein extrem hohes Bevölkerungswachstum. Jedes Jahr steigt die Zahl der Menschen im Niger fast 4%, was eine Verdreifachung auf 70 Millionen Menschen bis 2050 zur Folgen haben könnte – in einem Land, das nach Ansicht von Experten im Grunde genommen höchstens 13 Millionen Menschen tragen kann und zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit 1960 gerade mal 3,5 Millionen Bewohner hatte.

Für den gigantischen Zuwachs von beinahe 700% fehlt fast jedwede Infrastruktur in Form von Schulen, Strassen, Verwaltungen und Hospitälern. Dadurch bietet das Land, wie auch seine Nachbarn, Terroristen ein schier unerschöpfliches Potenzial für die Rekrutierung arbeitsloser Jugendlicher.

Mit nur 30’000 Soldaten kann das Land bislang wenig gegen diese Bedrohung tun. Neben einem massiven Ausbau seiner Armee hat Niger deshalb westliche Streitkräfte gebeten, bei der eigenen Armeeausbildung zu helfen und den Terrorismus gemeinsam zu bekämpfen. Ausserdem hat seine Regierung versucht, ethnische Konflikte zu lösen und die Dschihadisten stärker einzubinden, etwa durch eine Amnestie. All das ist nun gefährdet.

Immer mehr antiwestliche Regime

Sollte die Machtübernahme des Militärs in Niger Bestand haben, würde sich von Guinea bis zum Sudan ein Streifen von Staaten quer über den Kontinent erstrecken, die von zum Teil offen von einem antiwestlichen Regime regiert würden und die fast unisono Frankreich für ihre – oft selbst verschuldeten – Probleme verantwortlich machen.

Wie weiter? Nachdem fast alle seiner Initiativen kläglich gescheitert sind, steht der Westen vor einem Scherbenhaufen seiner Politik in der Region. Um bei Interventionen oder dem Abbau von Rohstoffen auch künftig nicht immer sofort des Neokolonialismus bezichtigt zu werden, braucht es zur Befriedung des brennenden Sahels einer globalen Friedensanstrengung.

Damit verbunden sein müsste der Aufbau einer breiten Allianz, die über die früheren Kolonialmächte hinausreicht und auch China oder die Türkei einschliesst. Schliesslich sollten auch sie ein Interesse an einem weniger fragilen Afrika haben. Andernfalls drohen am Sahel noch mehr Anarchie und Chaos – und eine Explosion, deren Erschütterungen nicht nur in Afrika, sondern auch in Europa weithin spürbar sein könnten.

Wolfgang Drechsler ist Afrika-Korrespondent in Kapstadt. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.